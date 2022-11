La Belgique disposait de slots pour participer à ces championnats du monde qui auront lieu le 25 novembre prochain à Abu Dhabi dans les Émirats arabes unis sur la distance olympique (1.500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied. J’avais l’impression que personne ne s’y rendrait. Il y a un mois, on m’a annoncé que je pouvais y participer. C’était une excellente nouvelle. Je vais courir dans la catégorie U23.

Vous pensiez que votre saison était terminée avant cette sélection ?

Effectivement. Je voulais gentiment préparer la saison prochaine. Je souffre un peu de la hanche, je mettais donc cette période à profit pour me soigner. Je continuais à m’entraîner mais juste pour me maintenir en forme. Lorsque j’ai su que je participerais au championnat du monde, j’ai remis de l’intensité à l’entraînement.

Votre saison s’est bien déroulée ?

J’ai fait une très bonne première partie de saison. J’ai été champion de Belgique U23 en triathlon sprint, je suis vice-champion de Belgique toute catégorie derrière Noa Servais lors de cette même course. Ma meilleure performance sur le plan international est une douzième place lors d’une coupe d’Europe au Pays-Bas. J’ai participé à trois autres courses en Europe, j’ai terminé dans le top 30. J’étais censé faire mieux mais chaque course est différente.

Idéalement, la décision aurait dû être annoncée plus tôt ?

La fédération se base sur les résultats de l’année pour décider qui elle envoie. La sélection ne peut donc pas se faire très tôt dans l’année. Idéalement, c’est certain qu’il serait utile d’avoir plus d’un mois pour s’y préparer. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Je serai très heureux d’y être. C’est une chouette opportunité et une belle expérience à vivre. J’y vais et je ferai tout pour être au mieux de ma forme le 25 novembre.

Cela a nécessité une préparation spécifique ?

Je dois m’habituer à la température. À Abu Dhabi, à cette période de l’année, il fait 30°. J’ai donc programmé des entraînements dans la chaleur. Je vais rouler à la piscine de Braine-l’Alleud où je fais du home trainer. Je vais aussi au sauna. Pour m’acclimater à la chaleur, mais aussi au décalage horaire, je pars le lundi 21 novembre. La course se déroule le 25 novembre à 10h30 sur place, il sera 7h30 en Belgique.

Quels seront vos objectifs pour cette course ?

Nous sommes environs 70 triathlètes au départ. Si je parvenais à terminer dans le top 30, ce serait pas mal. La concurrence est forte. J’ai déjà rencontré des participants en coupe d’Europe et il y en aura des solides. Il faut savoir que les triathlètes européens de l’Ouest, qu’ils soient d’Angleterre, d’Italie, de France ou d’Espagne dominent la discipline.

Vous avez établi une stratégie pour la course ?

Je vais essayer de sortir dans un groupe à l’issue de la natation. Je ne pense pas pouvoir sortir avec le premier groupe, il y a de très bons nageurs en course. J’espère juste ne pas me faire enfermer dans l’eau et pouvoir nager correctement. Sortir avec un groupe me permettra d’aborder la course à vélo en peloton. J’ai un niveau homogène mais je sais que je dois travailler la natation. En ce moment, je suis plus à l’aise en course à pied.

Vous avez pu vous libérer facilement pour vous rendre à Abu Dhabi ?

Je suis en dernière année de kiné à l’ISEK. J’ai le statut de jeune talent. Je peux donc étaler mes études. Il me reste deux stages à faire et je dois encore rentrer mon mémoire. J’en aurai ensuite terminé avec les études. La question sera alors de savoir si je travaille à mi-temps pour pouvoir me consacrer à fond au triathlon, auquel cas je devrai trouver des sponsors, ou si je lève le pied sportivement pour entrer à temps plein dans la vie professionnelle. Ma décision n’est pas encore prise.