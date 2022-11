P3D: Walhain reçoit Mont-Saint-Guibert pour le match au sommet

L’intéressé a rejoint les Boscailles cette saison. "Mon ancienne équipe de Mont-Saint-Guibert a préféré descendre plutôt que se battre pour rester en P2. Quand j’ai eu l’occasion de venir à Walhain, celui-ci allait peut-être monter en P2. Finalement, ça ne s’est pas fait, mais je savais où j’allais car il y a de la compétition et ça joue au foot. C’était pour moi un défi de plus, sans compter que j’ai retrouvé tous mes amis de Perwez. Je me sens aussi très bien encadré par nos coaches et j’ai appris à jouer à beaucoup de postes."

Walhain vient de perdre ses deux premiers points. "C’était un beau match à Beauvechain, auquel je n’ai pas participé, mais ce partage n’aurait jamais dû arriver car on visait un 12/12 dans des matches importants. Si on est battu ici, on relance tout et ce sera à nous de travailler. Mais il était en effet difficile de faire mieux jusqu’à présent, même si on n’y met parfois pas la manière car on n’arrive pas à déployer notre foot, mais il y a de l’intensité dans chaque match car tout le monde veut nous battre."

Concernant ce dimanche après-midi, "ça va de nouveau être très intense car tout le monde se connaît et voudra être le meilleur. En tant que compétiteur, je veux gagner et j’espère même leur mettre un goal ! Ce sera la guerre avant de passer la troisième mi-temps autour d’un verre."

Un choc très attendu entre les deux premiers

Pour Mathieu Michielsens, coach de Walhain, "on ne va pas se mentir: c’est LE choc que tout le monde attend. Les points perdus samedi doivent faire redescendre tout le monde. C’est le meilleur moment pour avoir un sursaut d’orgueil et prouver qu’on mérite notre place. J’espère donc que les mecs auront envie !" Frys et Veronnez sont de retour. Par contre, Misson et Royen sont suspendus. En face, Degeneffe et Cuypers sont out. "On a à cœur de les accrocher et on va tout faire pour y arriver tout en sachant que ce ne sera pas facile car Walhain est ultra-efficace avec de bons joueurs bourrés d’expérience, note Gaël Vanderbrugge (T1). Il faudra être concentré du début à la fin, réussir tout ce qu’on fait et prendre trois points là-bas si on veut avoir une chance d’issue favorable pour le titre."