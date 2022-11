Huppaye

Défaite honorable à Perwez "C’est d’autant plus regrettable d’avoir tenu 65 minutes car avec une équipe complète, on aurait pu revenir avec les trois points", estime Marc Warnant (T1). Prochain match le 1er décembre contre Jodoigne.

Ronvau

Les Chaumontois ont dix jours pour préparer Walhain, sans gardien puisque Lacourt (quadriceps) est out. "C’est plaisant car les joueurs ont compris certaines choses et on ne va pas relâcher en continuant à s’entraîner", souligne Laurent Godelet (T1).

Grez B

17 buts encaissés en 3 matches. "Quand l’adversaire prend l’avantage, on n’a pas le caractère et la maturité pour resserrer les lignes, constate Nicolas Gilles (T1). Sur notre synthétique et si on marque nos occasions, il y moyen de faire quelque chose contre Beauvechain malgré beaucoup d’absents."

Beauvechain

Gossia est suspendu. Goergen et Henry rentrent. "Grez est un peu plus bas dans le classement et alterne le bon et le moins bon, mais je m’en méfie car c’est une équipe B de P1, prévient Jabran Albahtouri (T1). On doit aller chercher cette victoire pour rester dans le bon wagon."

Perwez B

L’équipe reste irrégulière. "On n’a aucun nul. Soit on gagne, soit on perd et après 2-3 victoires d’affilée, on craque puis on se relance. C’est dû à la jeunesse, remarque Hicham Zougagh (T1). Jodoigne sera compliqué car ils voudront rebondir après un changement de coach et on devra aller chercher cette victoire."

Wavre-Limal B

Lefebvre et Artigas sont suspendus. "J’espère qu’on va continuer comme ça face à Chastre, une équipe jeune qui sort d’un bon résultat contre Jodoigne, avance Mohamed Riani (T1). Ils sont à prendre au sérieux car on a tendance à sous-estimer l’adversaire, mais on ne peut pas laisser filer ces trois points."