P3D: Le match à Incourt serait-il un tournant dans la saison d’Orp-Noduwez ?

Orp-Noduwez sort d’un week-end bye. " Six joueurs sont allés prendre un peu de temps avec l’équipe réserve puisque nous avons une bonne collaboration avec elle, et on a essayé de bien préparer ce match à Incourt qui va constituer un tournant dans notre saison , avance l’entraîneur, Gaëtan Gramme. Ce sera notre dernier match dans ce premier tour et j’espère qu’on le prendra au sérieux car on a toujours dur à l’extérieur. Et si on ne prend pas de points ici, notre adversaire sera relancé tandis que ça deviendra difficile pour nous par rapport aux trois dernières positions du classement. "