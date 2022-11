P3D: Benjamin Verstraelen et Chastre B sont confiants.

Les Chastrois n’avaient plus gagné depuis plus de deux mois (0-7 à Jandrain, NDLR). " Je crois qu’on a dominé Jodoigne dans le jeu et cette victoire fait du bien au moral car on a vécu quelques matches compliqués où on aurait pu gagner avant de se rejoindre à la fin , explique le capitaine, Benjamin Verstraelen. En général, on n’est pas trop mal dans le jeu mais il nous manque un vrai buteur. Face à Orp, par exemple, on rate beaucoup avant d’être pris en contre. Et contre Beauvechain, on fait jeu égal en deuxième mi-temps après avoir pris trois buts. Moi, je connais la P3 depuis quatre ans mais nos jeunes n’ont pas encore l’habitude d’avoir un homme directement dans les pieds et sont encore trop légers dans les duels. Cela dit, on a prouvé qu’il y a moyen d’accrocher des équipes du top (ex: Mont-St-Guibert) à condition que tout le monde soit en forme. "