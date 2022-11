P3C: Rixensart B cartonne lors des derbys

Troisième meilleure attaque de la série (48 buts) et quatrième meilleure défense (20 buts), Rixensart B présente un mix parfait entre très jeunes joueurs et éléments avec davantage de bouteille. "La base du noyau repose sur des U17, des U19 ainsi que sur des garçons entre 20 et 25 ans qui ont déjà une certaine expérience en équipe première. La force de notre équipe, c’est cette alchimie. Les joueurs s’entendent tous très bien, le groupe est hyper motivé, à l’écoute et surtout très talentueux. Nous avons également un jeune coach (Lorenzo Richiusa ) qui nous apporte énormément et les méthodes d’entraînement nous conviennent à merveille. Que ce soit physiquement ou tactiquement, rien n’est laissé au hasard et cela porte ses fruits le week-end."

Formé à Genval et présent au sein de l’équipe B rixensartoise depuis plus de sept saisons, Raphaël Moulart préfère ne se fixer aucun objectif chiffré. "On veut absolument rester dans ce peloton de tête car nous y avons notre place. Le but n’est pas de terminer à une certaine place au classement mais bien de figurer le plus haut possible. Nous sommes une deuxième équipe et quand des jeunes joueurs de chez nous sont appelés avec la P2, c’est déjà une belle réussite et une preuve supplémentaire qu’il y a beaucoup de qualités au sein de notre noyau."