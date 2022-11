Dans les rangs ottintois, on a préparé ce duel avec beaucoup de sérieux. "On peut réaliser une bonne opération au classement en cas de victoire et nous avons mis toutes les chances de notre côté en s’entraînant toute la semaine sur le terrain en herbe. C’est un match très important et j’espère qu’on pourra recoller au peloton d’équipes situées au-dessus de nous", explique Stéphane Wille (T1).

Saint-Michel B – La Hulpe B

Après son partage spectaculaire du week-end dernier face à Auderghem B, les hommes d’Arnaud Lambert abordent un déplacement compliqué chez le quatrième du classement. "On encaisse trop de buts et c’est clairement sur ce point qu’il faut travailler si on veut évoluer. La mentalité reste irréprochable et elle sera nécessaire pour revenir avec quelque chose", relate le T1.

Boitsfort B – Bierges

Le point pris face au Polonia Limelette a fait beaucoup de bien aux troupes de Sébastien Goossens. "On sent une bonne dynamique revenir et on espère revenir avec quelque chose du déplacement à Boitisfort B, une formation qui ne se situe pas loin de nous", positive le T1. Le club vient de signer Olivier Lisen, un milieu de terrain appartenant à Mont-Saint-André.

Auderghem B – Stéphanois B

Déplacement compliqué chez le troisième du classement pour les Stéphanois. "C’est un peu l’inconnue pour ce week-end car je ne sais pas qui j’aurai à ma disposition. Auderghem B tourne à plein régime pour l’instant mais nous restons dans notre objectif de former les jeunes", argumente le T1 Christophe Dubois.

Stade Everois B – Incourt B

Les Incourtois doivent se reprendre et retrouver de la confiance au moment de se déplacer au Stade Everois. "Chaque week-end c’est la même rengaine, la première occasion est pour nous puis on encaisse. Ce serait pas mal si on pouvait ouvrir le score et ne plus devoir courir après. On continue toujours à bosser pour le second tour", lance le T1 Olivier Halim.

Rixensart B – Walhain B

Après le Crossing Schaerbeek B, le nouveau coach Quentin Van Den Broeck enchaîne avec un déplacement toujours délicat. "Trois rencontres difficiles nous attendent puisque nous jouons Auderghem B puis Saint-Michel B. Nous allons surtout utiliser ces matchs pour bien préparer le second tour et se remettre en ordre physiquement", explique le T1.

Cinquièmes du classement, les ouailles de Lorenzo Richiusa entament une série de rencontres face à des adversaires abordables. "C’est vrai que le programme semble plus facile jusque-là trêve mais cela ne signifie en rien des victoires aisées. Je ne connais pas du tout cette équipe de Walhain B qui vient de changer d’entraîneur et qui aura sûrement à cœur de prouver qu’elle mérite mieux que son rang actuel", explique le mentor rixensartois.