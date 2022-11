Ophain B

L’équipe doit mieux gérer ses fins de match. "On commet trop de fautes dans les dix dernières minutes à cause du stress et on a travaillé là-dessus, signale Michaël Ervier (T1). J’ai peu d’infos sur Villers qui est un peu comme nous au championnat, donc on aura notre mot à dire."

Waterloo Lion’s

Les Lion’s ont repris confiance. "On était dans le doute après la claque à Genappe mais on a retrouvé profondeur, vitesse et puissance, apprécie Alain Nzanza (T1). Le Léo est une superbe équipe et il nous faudra ce dernier coup de reins qui a manqué contre Olympic."

Nivelles B

Cédric Musette cède le relais à Patrick Longfils. "C’est vachement spécial comme situation mais c’est la volonté du club et certains joueurs sont promus plus vite que Clabecq, plaisante l’ex-T1. Le prési visait le top 8, notre capi le top 5 et on est 4e à égalité. On a fait du bon boulot !"

Clabecq

Clabecq creuse l’écart en tête. "J’entends parler de la chance du champion mais on va chaque fois chercher la victoire nous-mêmes, au caractère, précise Samuel Bruno (T1). L’AFC Braine sera un bon match piège face à une équipe capable de tout. On devra être concentré à fond !"

Braine-Waterloo

Le match chez le leader "n’est pas l’idéal pour se remettre la tête à l’endroit après la frustration d’avoir autant raté contre Villers alors qu’on a livré l’une de nos meilleures mi-temps, analyse Fabrice Deman (T1). Clabecq est taillé pour finir champion mais on n’a rien à perdre."

Ittre

L’équipe s’est bien relancée avec ce 10/12. "Dommage d’être stoppé pendant deux week-ends, note Gaëtan Sempoux (T1). On va planifier un amical et une petite sortie tout en continuant à s’entraîner afin de garder la bonne dynamique pour la reprise contre Nivelles."