Ligue 1: Will Still devrait être maintenu en poste à Reims

Le bilan de l’ancien adjoint (dix points pris en six matchs avec deux succès et quatre nuls, dont un contre le Paris Saint-Germain) associé au soutien massif du vestiaire a convaincu la direction champenoise de le confirmer au poste d’entraîneur. Et ce même si le technicien n’obtiendra sa licence pro UEFA qu’en fin de saison, ce qui obligera Reims à s’acquitter d’une amende de 25 000 euros par match, soit 575 000 d’ici à la fin de la saison. JO. L.