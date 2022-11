P2B: Rebecq B gagne sans l'aide de sa D2

Du côté de Rebecq B, on vient de réaliser la surprise en battant le leader de Saintes, "et sans aligner des joueurs de la D2, tient à préciser Francesco Marrella. Je sais que certains s’en servent comme excuse quand ils nous rencontrent mais nous sommes montés de P3 en P2 avec nos gamins et on n’a pas changé d’optique cette saison. Si on enlève Hakiki et Giannone, notre moyenne d’âge est de 20-21 ans. On vise la formation et rien que la formation. On se rend maintenant à Waterloo, encore un gros client, et je m’en méfie comme je me méfiais de Saintes le week-end dernier."