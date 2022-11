Après le off-day à Maccabi (5-0) "où l’on s’est mis des bâtons dans les roues nous-mêmes face à une équipe plus réaliste, note Frédéric Jankowska (T1), ce sera un match à six points contre le BX" qui opposera les deux derniers ce week-end.

Chastre B

Défaite surprise à St-Michel: 4-3. "On l’a peut-être pris à la légère face à une jeune équipe qui en voulait plus que nous et on prend un dernier but à la fin, précise Léo Noemi (T1). On va essayer de bien préparer le gros déplacement à Ohain."

Jodoigne

Troisième défaite de rang en championnat face au White Star, 1-4. "Beaucoup de satisfactions dans le jeu mais trop d’erreurs commises, indique Gilles Marko (T1). On sera dans l’obligation de retrouver le chemin de la victoire à Maccabi."

Wavre-Limal

Score sévère (0-8) contre l’Union. "On a super bien joué pendant 25 minutes jusqu’à ce coup-franc vite joué sur le 0-1 puis on s’est laissé aller, mais on est content de ne pas avoir été baladé par le leader", lance Mehdi Chakroun (T1).

Mont-Saint-Guibert

Sans gardienne, défaite 3-0 à Irlande Auderghem. "C’est 1-0 à la pause mais mis à part deux belles occasions, nous étions amorphes, constate Alain Charlier (T1) qui a décidé d’arrêter. Je ne sais pas qui va aller avec elles à Ixelles."

Provinciale 2

Ronvau

Match à oublier à Kosova (2-1). "On n’a rien montré et ça fait longtemps qu’on n’avait pas aussi mal joué, souffle Guillaume Lengelé (T1). J’espère que ce sera mieux et qu’on sera plus motivé contre Jodoigne malgré quelques absentes."

Jodoigne B

Après un match à deux vitesses contre Suryoyés (5-2) "où l’on s’est bien repris suite à une première mi-temps compliquée (0-0) en pensant que ce serait facile, on va enchaîner avec un gros match à Ronvau", glisse Pierre Haerlingen (T1).

Walhain

Dixième succès en dix matches à Auderghem. "Face à une équipe sans réelle structure, ce qui nous a un peu dérangés, on est resté dans la même dynamique, apprécie Jamel Dennoune (T1). Il faudra rester concentré sur notre travail à Kosova pour ne pas être surpris."