Le tour des clubs du BW en P1, Grez-Doiceau reçoit le Sporting Bruxelles

Bakala et Wénin rentrent alors que De Beule est toujours blessé.

Lasne-Ohain – AFC Evere

La RULO a mordu la poussière contre le Kosova le week-end dernier et même si le partage aurait été plus logique, les hommes de Christophe Collaerts doivent rebondir à la maison face à l’AFC Evere. "Une formation qui allie qualités techniques et puissance physique et qui est capable du meilleur comme du pire. Le faux pas du week-end dernier ne doit rien remettre en question mais il sera important de vite repartir de l’avant et prendre le maximum de points avant la trêve hivernale. À domicile, il faudra y mettre du sérieux et beaucoup d’envie", note le coach lasnois.

Desnel est suspendu alors que Laklia effectue le chemin inverse. De Coene est incertain.

Genappe – Stade Everois

Après deux défaites consécutives, les Genappiens se sont bien ressaisis dimanche dernier sur le terrain de l’AFC Evere. Ils doivent réaliser un bon résultat ce week-end avant le déplacement ô combien important au Sporting Bruxelles lors de la prochaine journée. "Face à une formation everoise qui a clairement affiché ses ambitions, cela va me faire plaisir de retrouver deux de mes anciens joueurs côtoyés à Jette. Au complet, cette équipe est capable d’ennuyer tout le monde mais je préfère me concentrer sur mon noyau. Il faudra absolument bien aborder ce match", raconte Vincent Kohl (T1). Jonckheere et Berdayes rentrent de suspension.

Kosova – Tubize-Braine B

La bande à Amaury Toussaint a basculé dans la seconde moitié du classement suite à sa récente défaite à Perwez. Le déplacement au Kosova ne s’annonce pas de tout repos. "De nouveau un gros morceau mais cela bouge derrière nous au classement et même si nous avons encore de la marge, il est temps de recommencer à gagner des matchs pour éviter de se mettre dans les ennuis", raconte Amaury Toussaint.

NSeth Berchem – Perwez

Grâce à leur belle victoire face à la RUTB, les Perwéziens sont revenus à hauteur du Sporting Bruxelles en tête du classement. Ils se déplacent dimanche après-midi chez l’équipe en forme du moment. "Ils restent sur un étincelant 13/15 en ayant battu des grosses cylindrées donc on s’en méfie. De notre côté, on enchaîne les bons résultats et il faudra absolument faire preuve de sérieux et d’application si on veut revenir avec quelque chose", lance Fabian Bamps (T2). Vanderhaegen et Van Malderghem rentrent alors que Siroux est incertain.