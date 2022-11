Lasne-Ohain, présent à tous les niveaux

Le prochain tout se jouera en décembre ou janvier, en déplacement, chez une formation anversoise dont le nom n’est pas encore connu.

En attendant, la saison se déroule bien pour toutes les équipes féminines du club. "On a beaucoup de U13 et deux équipes sont inscrites en championnat: l’une en D13 avec les débutantes et l’autre en U11 garçons afin d’aguerrir les plus expérimentées, mais sans aucune obligation de résultat puisqu’on est vraiment dans la formation. En ce qui concerne les D16, les meilleures s’entraînent une fois par semaine avec la P1 et jouent parfois en P2. Le bilan est donc très positif chez les jeunes jusqu’ici."

La P1 surprend, la P2 à sa place

En ce qui concerne les équipes premières, "la P1 nous étonne car on ne s’attendait pas à être performant aussi tôt dans la saison."

Les Ohinoises sortent d’un 18/18 suite à leur succès (1-3) au BX "mais on ne retient que le résultat car l’adversaire en voulait plus, remarque Olivier Minsart (T1). Chastre sera encore un gros match, en particulier chez elles, un vendredi soir."

La P2 s’est inclinée 1-0 au White Star samedi dernier. "Un nul aurait été largement mérité car on a juste commis une erreur, résume Paulo Guimaraes (T1). On essayera de présenter la même chose mais en prenant trois points à St-Michel."

Cette équipe B "est conforme aux objectifs, c’est-à-dire jouer le milieu du classement, et elle y parviendra sans trop de problème", conclut Damien Dubois dont le club organisera un tournoi international D16 et D13 à Pâques avec la présence d’un club français.