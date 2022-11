De retour du Groenland, l’aventurier Goffart a rechaussé ses crampons

De retour en Belgique vers la fin du mois de septembre, il a pu constater avec bonheur que ses potes de la RULO avaient mis la barre très haut avec ce bon début de championnat. La transition entre le grand froid danois et le pâturage lasnois a donc par conséquent été plus facile à supporter. "Ce club est tellement familial que je me suis vite replongé dans le bain. Je n’ai pas mis longtemps avant de reprendre mon sac de foot car l’ambiance est toujours au bon fixe et on se sent comme chez soi à Lasne-Ohain. Physiquement, j’étais suffisamment armé pour vite retrouver mes marques mais c’est plutôt au niveau du rythme et du toucher de balle que cela a pris plus de temps."

Passé notamment par Saint-Michel, Malines, le White Star Woluwe, le RCS Brainois et Hoeilaart, l’ailier gauche fait déjà partie des anciens du noyau puisqu’il est présent au club depuis cinq saisons. Depuis son retour dans l’équipe le 23 octobre à Stockel, ses stats affichent 2 buts, 1 assist et un joli 9/12. "Je pense que le titre va se jouer entre cinq clubs et j’espère que nous allons nous battre le plus longtemps possible. Les transferts apportent une plus-value indéniable et le bon début de saison ainsi que nos prestations contre les grosses cylindrées doivent nous rassurer quant à nos capacités à faire partie du Top 3."