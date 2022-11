À 38 ans, maman de trois enfants, Toch Sarr reste la pièce maîtresse du jeu brainois

Mardi 15 novembre, aéroport de Zaventem, 7 h, embarquement immédiat pour l’Espagne. Un vol familier pour Toch Sarr qui réside depuis de nombreuses années avec son mari à San Sebastian, une ville balnéaire située dans le Pays basque. Si l’intérieure brainoise est née au Sénégal, elle a passé plus de la moitié de son existence sur le sol espagnol. "J’ai d’ailleurs la double nationalité parce que j’ai joué plus de seize ans en Espagne", précise celle qui a aussi fait un passage en Autriche, en Turquie, en France, en Pologne et même au Mexique.