Thibaut Rausin n’a aucun doute: « Tubize-Braine sera champion »

Passé sous la vareuse Sang et Or lors de l’époque coréenne, durant la saison 2018-2019, le dernier rempart hamoirien a pu, quelques années plus tard, se rappeler aux bons souvenirs des supporters tubiziens, en écartant les assauts de la RUTB, principalement au cours de la première mi-temps. "La RUTB a bien poussé en première mi-temps et ils se sont créé quatre ou cinq occasions que nous avons réussi à contrer. Par la suite, on a opéré l’un ou l’autre changements qui ont bien bloqué nos adversaires et c’est ce qui nous a permis de récolter ce point. Peu d’équipes parviendront à prendre des points face à Tubize, on doit bien le savourer, bien que ce soit totalement mérité."

De retour dans un club qui a bien changé depuis, avec notamment une fusion avec le Stade Brainois, un changement de nom, de blason et un effectif totalement revu, Thibaut Rausin voit dans ce nouveau projet de la RUTB une belle ambition et surtout une ascension rapide. "Parmi les joueurs il n’y a que Shean Garlito avec qui j’ai joué. Mais comme chaque ancien joueur de Tubize qui revient au Leburton, on a toujours autant de plaisir à recroiser les fidèles du club, comme Michel Lekim. Même si, ce samedi, ils n’ont pas montré leur meilleur visage, je pense qu’il faut être réaliste et honnête. La RUTB est clairement la meilleure équipe de la série. Je ne vois pas trop quelle autre formation pourrait revendiquer la montée, même si Warnant montre une belle force actuellement."

Avec un CV impressionnant et des passages notamment du côté de Westerlo, de Mouscron, d’Eupen, du Standard ou encore de Maastricht, Thibaut Rausin était assez formel dans son pronostic pour la fin de la saison. "Même si actuellement Tubize accuse quelques points de retard, il ne fait aucun doute pour moi que c’est cette équipe qui sera championne. Un club comme celui-là, avec les installations, l’école de formation et tout ce professionnalisme qui gravite autour n’a rien à faire en D2."