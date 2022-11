Maxime Peneau s’est offert deux catégories du critérium

Il a fait très fort cette saison puisqu’il remporte le critérium dans sa catégorie chez les jeunes en Garçons 13 ans grade 1 mais également en Messieurs 4. "Au début, je comptais juste jouer en jeunes mais quand j’ai vu que je pouvais aussi gagner des matches en Messieurs 4, j’ai combiné les deux. Une bonne chose car je rencontrais souvent les mêmes adversaires en G13 ans alors que c’est nettement plus varié chez les adultes."

Il ne le cache pas: c’est grâce à ses matches en Messuers 4 qu’il a le plus progressé.

"Les adultes ont une meilleure intelligence de jeu, ils craquent moins vite mentalement. Le niveau est supérieur et j’aime bien me mesurer à plus fort que moi. J’apprends quelque chose à chaque match."

Maxime Peneau possède un bon mental, une très bonne défense et il ne baisse jamais les bras. "Un match n’est jamais fini. Un point faible ? J’ai un revers à plat, comme Goffin, avec moins de lift et je fais plus de fautes en revers."

Fan de Nadal, le jeune homme joue au tennis depuis ses sept ans. Cette année, il a gagné six tournois en Garçons -13 ans grade 1 et autant en Messieurs 4.

Inutile de dire que son classement en a subi les conséquences puisqu’il était C 15.2 en début de saison et B0 aujourd’hui, soit un bond de cinq classements.

"C’est ma meilleure saison. J’avais déjà grimpé de sept classements la saison dernière et j’ai poursuivi sur ma lancée. Je reste constant, en sachant que ce sera plus compliqué la saison prochaine en Messieurs 2 et en Garçons -15 ans grade 1."

Maxime reste bien les pieds sur terre. Son objectif: "percer dans le tennis et aller le plus loin possible dans ma passion mais je joue avant tout pour le plaisir et m’amuser", termine le jeune homme qui pratique aussi la natation.

L’avis du président du Brabant-AFT

Le Brabant se porte bien

Président de l’AFT-Brabant, Marc Hofman fait le point sur la saison qui se termine.

Peut-on parler d’une bonne année 2022 au niveau du critérium ?

Le bilan est très positif avec une augmentation du nombre de participants aux tournois, aussi bien au niveau des adultes que des jeunes, mais malheureusement toujours un peu moins chez les filles et au niveau des doubles, peut-être dû à un effet padel. Mais au niveau des simples, les tournois ont été pris d’assaut.

Comment expliquer un tel engouement ?

Les gens ont été en manque de compétitions pendant le Covid. Ils avaient envie de jouer et pas mal de tournois qui ouvraient leurs inscriptions le mercredi devaient déjà les clôturer le lundi suivant.

En ce qui concerne les jeunes filles, l’absentéisme se confirme au fil des années…

C’est le cas dans toutes les régions, y compris en Flandre. On a beau essayer de proposer des actions pour les attirer mais cela ne marche pas. On est un peu dépités à ce niveau.

Pour en revenir au padel, les craintes de voir le padel prendre le pas sur le tennis sont-elles toujours là ?

Non. Cela se tasse. Au nombre d’affiliations, le tennis affiche une belle hausse, comme quoi les gens rejouent beaucoup plus qu’avant. Mais beaucoup font les deux sports.

Au niveau des résultats, le Brabant se porte aussi très bien.

On termine première région francophone au critérium national avec aussi de gros résultats à l’AFT Cup. On reste une des quatre régions fortes.