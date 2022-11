Le RCS Nivellois inverse ses T1: Patrick Longfils en P3, Cédric Musette en P2 !

"Après l’analyse de nos matches, je constate que nous avons de bons jeunes en P2 mais ils manquent d’expérience, ce qui explique qu’ils proposent de belles choses en première mi-temps avant de craquer en seconde, lance Rudy Deschamps. Au final, on n’avance pas au niveau de nos points ni du classement."

Effectivement. Avec un bilan catastrophique de 1/39, sept buts marqués en treize rencontres pour 52 concédés, Nivelles a bien du mal à faire ses preuves en P2. "Le coach évoque souvent des erreurs d’arbitrage, il n’a pas tort, mais il n’y a pas que ça. Quand on concède des défaites par plusieurs buts d’écart, ce n’est pas à cause de l’arbitrage. Dans le même temps, je constate que notre P3 (6e en P3C) fonctionne bien avec des gars qui possèdent plus d’expérience."

Le comité du club a pris la décision de permuter ses deux entraîneurs ainsi que certains joueurs qui passent d’un noyau à l’autre. "L’idée est de rendre la P2 plus stable avec plus de constance et d’expérience et de donner à nos joueurs la possibilité de sauver le club."

« On joue notre dernière carte »

Le président veut y croire. "Oui mais il est grand temps de faire quelque chose et on joue notre dernière carte. On savait que ce serait compliqué cette saison mais pas à ce point. On a peut être été trop vite et brûlé les étapes dans notre projet de mettre nos jeunes en P2. Les former en P3 pendant une période de transition aurait sans doute été préférable. On fait un retour en arrière."

En espérant que cette permutation d’entraîneurs et de parties de noyaux soit la bonne solution. "Les entraînements de Patrick Longfils sont bien donnés, les jeunes sont motivés et le respectent et il va continuer son projet de formation des jeunes mais un cran en dessous. Quant à Cédric Musette, il a montré dans la préparation de ses matches et ses entraînements qu’il avait pas mal de qualités."

« Pas un désaveu »

Patrick Longfils prend les choses avec philosophie. "Je préfère continuer avec mes jeunes. Je connais leurs qualités et leurs capacités. Dimanche sur le terrain, j’avais encore huit jeunes titulaires, dont sept qui descendent avec moi en P3, et ce n’est certainement pas un désaveu. Il me manquait en P2 quatre joueurs d’expérience pour encadrer nos bons jeunes."

Ces joueurs d’expérience, Cédric Musette les aura à sa disposition.

"On va incorporer quelques joueurs qui étaient avec moi en P3 mais pas tous. On va d’abord voir le niveau et comment cela se passe puis on prendra des décisions", précise le nouveau coach de la P2.