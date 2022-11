Deglas (Braine): « Rien à se reprocher sur ces deux matches »

Après sa belle série fin octobre, le RCSB reste sur deux défaites. "Il y a beaucoup d’amélioration depuis un bon moment. Défensivement, on reste solide et on ne donne presque rien. Après, il y a quelques petites erreurs de placement, notamment de ma part ici. Mais je trouve qu’on a bien évolué et on a repris un peu confiance en nous. Et sur les deux matches que l’on vient de perdre, on ne peut pas réellement se reprocher quelque chose. Ça se joue sur des faits de match comme le but de Symphorinois où, pour le même prix, le gars envoie sa balle dans la buvette."

Sur le plan personnel, "j’ai eu un peu de mal au début, avoue l’ancien joueur de Bas-Oha également passé par Hamoir, Seraing, Mons, OHL, Visé et Liège. J’ai fait quelques matches en P2 en travaillant ce que le coach m’a demandé et là je viens de faire quatre ou cinq matches d’affilée comme titulaire. Ça me fait plaisir et ça me redonne confiance même si je suis de nouveau suspendu."

Le joueur de 24 ans a rejoint Braine "car je me suis installé dans la région. On m’avait dit qu’on ne faisait pas trop la fête dans le Brabant wallon mais on a déjà fait des folies dans la buvette et on est reparti en chantant. Je suis content de mon choix car on est bien entouré et j’espère qu’on ira chercher la victoire à Ath."