Le défenseur a relancé l’équipe grâce à une belle passe décisive pour Azzouzi. Une autre mentalité a été montrée selon lui. "On a voulu commencer le match avec la bonne mentalité mais on a manqué de ce petit quelque chose pour gagner la balle sur chaque duel. Ce qu’on a vu en deuxième mi-temps, c’est qu’on a fait les efforts les uns pour les autres et on allait ensemble vers l’avant. Il y avait le même football que durant notre bonne période. Mais on a peut-être un peu trop joué avec la peur."

C’est une équipe dans le doute qu’a repris Steve Dessart. Et bien que le travail soit grand selon Olemans, ce dernier a toute confiance en son coach pour relancer la machine. "Je suis persuadé qu’avec le coach ça va bien se passer. Même si on perd aujourd’hui, je pense que le coach a dit ce qui a posé problème. C’est très clair. On sait ce qu’on a à faire."

On peut dire que le défenseur de Jodoigne parle en connaissance de cause. En effet, Steve Dessart et Andy Olemans se sont connus il y a deux ans, à Waremme. Et après le transfert de ce dernier à La Cabouse, son entraîneur l’a rejoint quelques mois plus tard. "Je suis très content de retravailler avec lui parce que j’ai sa confiance. Il me connaît, il sait comment je joue donc je ne devrai pas changer mon style de jeu", explique le joueur.

Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur le leadership de son T1. "Il est dans le foot depuis longtemps. Il a été capitaine dans beaucoup d’équipes, donc c’est vraiment un leader. Et on n’a pas un groupe de gars gentils mais je sais qu’il aura la main pour mettre tout ça en place. S’il veut jouer du foot offensif, il sait qu’on a les joueurs pour ça. Sa vision de jeu va avec les joueurs qu’il a."

Jodoigne peut revenir à hauteur de Tamines

Steve Dessart pourra montrer toute sa magie contre Tamines le week-end prochain. L’occasion de les rattraper dans le classement en cas de trois points (Tamines en a 17 contre 14 pour Jodoigne). "Si on prend la mentalité de la deuxième mi-temps contre Tournai et qu’on y va comme ça, ça ne peut qu’aller", souligne Andy Olemans, confiant pour la suite.