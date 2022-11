Quarts temps : 23-17, 15-12 (38-29), 17-12 (55-41), 23-26.

WAREMME : Bully 5, G Ceulers 0, Archambeau 6, Germay 18, Kamell 3, Horrion 13, Bondue 0, M Ceulers 7, Moray 11, Cools 0, Gaudoux 14, Georgery 1.

WATERLOO : Schick 3, Dhose 4, Vlaeminck 9, Vancampenhout 16, Maeter 4, Delbrassine 8, Dhose R 8, Kabangu 2, Careme 7, Busselen 6.

Le duel au sommet de la R1 a attiré du monde dans les tribunes waremiennes samedi. Des spectateurs qui sont tous repartis avec ce sentiment d’avoir assisté à une prestation solide, collective et sans faille de la part d’un Waremme ne laissant jamais les Waterlootois croire en la victoire. Avec Moray mettant d’emblée une bombe pour forcer les visiteurs à s’occuper de tous les joueurs locaux, Waremme imposait d’entrée un jeu collectif. Et si Waterloo trouvait initialement quelques solutions pour suivre le rythme, les dix points presque consécutifs de Germay, dont deux bombes, pour finir le premier quart, permettaient de faire le premier break.

Pendant la suite de la première période, l’avance allait continuellement osciller entre douze et six points pour des locaux allant chercher de la fraîcheur défensive dans leur banc.

Les Wawas ont repris seuls la tête du championnat en maîtrisant ce match au sommet de bout en bout. Du coup, les visiteurs étaient limités à douze unités en dix minutes alors que la bombe de Kamel et les lancers de Moray permettaient de virer en tête à 38-29.

Une dynamique qui restait identique dans un troisième quart encore une fois maîtrisé défensivement alors que, devant, Gaudoux commençait à alimenter le marquoir comme Horrion. Dans le sillage des deux hommes, l’avance allait frôler les vingt points avant que tout le noyau ne soit appelé au jeu, ce qui permettait aux visiteurs de limiter l’addition finale… mais sans le moindre danger.

Le groupe d’Alban Angelucci, dont le coaching a été positivement souligné par les observateurs, a fait le travail et éteint des visiteurs forcés de courber l’échine une deuxième fois cette saison. Solide et autoritaire avec une répartition des points comme tout le monde l’aime, Waremme venait donc encore de frapper un grand coup pour retrouver, seul, la première place du général de manière méritée.

Sébastien Dufour: « Waremme mérite largement sa victoire »

Le coach de Waterloo était sans nuance: "Nous n’avons jamais été dans le match et Waremme mérite largement sa victoire. Pour avoir une chance de gagner, nous devions les bousculer, les sortir de leur zone de confort. Mais nous n’avons jamais su le faire. Chacune de nos erreurs s’est payée cash contre une équipe expérimentée et bien en place. Nous avons joué à l’envers de manière lente, désorganisée et sans collectif. On avait l’impression de forcer sur tout. On n’a pas su les faire bouger et, à chacun de nos bons passages, ils trouvaient des solutions pour garder le contrôle."

Et Sébastien Dufour d’ajouter la partie chiffrée, sans appel. "En première période, on fait 9 sur 10 aux lancers puis, on finit à 18 sur 27. On n’a plus réussi à profiter de notre passage sur la ligne pour revenir. Ajoutez à cela un 5 sur 23 à distance, nous n’étions pas dans un grand jour. Maintenant, je tiens à préciser que tout le mérite revient à Waremme qui a su nous faire déjouer et à imposer sa manière de voir le basket. Cap sur Andenne."