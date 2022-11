Le T1 local Sébastien Goossens avait programmé une petite réunion sous forme de mise au point jeudi dernier avec l’ensemble de son noyau. Quand on voit l’impact et la hargne qu’ont proposés ses joueurs sur le terrain hier après-midi, on peut dire que la discussion a porté ses fruits.

Face à une formation du Polonia Limelette qui réalise de bons résultats depuis l’entame du championnat, les Biergeois mettent beaucoup d’engagement et d’intensité dans un début de rencontre bien maitrisé. Sur leur première occasion, ce sont pourtant les visiteurs qui ouvrent la marque par l’entremise de Ciborowski. Pas décontenancés, les Brabançons wallons se montrent eux aussi dangereux et ne passent pas loin de la réduction du score sur cette frappe monstrueuse des 25 mètres d’Agosti qui frôla la lucarne et ce coup-franc direct de Cotteleer qui passa à côté du but de Dziekiewicz. Les Biergeois sont finalement récompensés de leurs efforts à dix minutes de la pause sur cette phase arrêtée d’Agosti qui trouva la tête de Colin (1-1).

Nullement rassasiés, les Bleu et Blanc démarrent la seconde période tambour battant et après un nouvel essai de la tête de Colin, c’est un coup-franc de Maxheleau qui trouve un Locicero opportuniste pour le 2-1 à la 54e. Prépondérantes jusque-là, c’est une énième phase arrêtée qui amena l’égalisation du Polonia Limelette par un Pampuch laissé seul au second poteau (2-2). La fin de match est tendue et indécise, Bierges hérite d’une occasion mais Colin se heurte une dernière fois au portier visiteur alors qu’en face, Gutowski, le numéro 10 adverse, loupe deux possibilités immanquables seul devant Laurent.

Déterminés et solidaires, les Biergeois arrachent un point qu’ils n’ont pas volé. "La réunion de jeudi soir a eu l’effet escompté et les gars se sont battus comme des guerriers. J’avais demandé beaucoup d’intensité dans les duels et je suis fier de la prestation collective. Cette équipe du Polonia Limelette nous correspond mieux avec plus de physique et moins de football et même si le match n’était peut-être pas spécialement beau à regarder, je retiens ce joli point pris et la mentalité des joueurs", positivait le T1 biergeois Sébastien Goossens.