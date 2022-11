P3C: Ottignies écrase Incourt B, Rixensart B empoche le derby face à Stéphanois B

Off day total pour des Huppaytois qui n’ont pas eu voix au chapitre hier après-midi. Trop laxistes et manquant cruellement d’envie, les Brabançons wallons n’ont pu rééditer les bonnes prestations des semaines précédentes. "Il faut chaque semaine composer avec un onze différent et cela ne favorise pas les automatismes. Nous n’avons rien proposé de bien sur le terrain et la défaite est logique", concédait le T1 Benoît Plomteux.

La Hulpe B – Auderghem B5-5

Buts: Aifa (1-0 et 2-0, 10' et 35'), Saadi (3-0, 44'), (3-1, 3-2, 3-3 et 3-4, 45', 47', 53' et 56'), Gengoux (4-4, 65'), (4-5, 84'), Renard (5-5, 90')

Match complètement fou et cinq buts de chaque côté ! La Hulpe a pourtant mené 3-0 avant de craquer en quelques minutes, se faire rejoindre à 3-3 et même d’être mené 3-4. La fin de rencontre sera insoutenable avec une égalisation de Renard dans les arrêts de jeu. "Les spectateurs ne se sont pas ennuyés mais de mon côté je suis partagé entre le verre à moitié vide ou à moitié rempli. On mène 3-1 à la mi-temps et les consignes n’ont pas été respectées. Chaque équipe a eu sa mi-temps et je pense que le partage est somme toute assez logique entre deux équipes ultra offensive", expliquait le T1 Arnaud Lambert.

Incourt B – Ottignies 1-11

Les buts ottintois: Ininahazwe (2), Bouka (2), Hubert, Saâdi, Duquesne, Bertand, Selemani, Nicolas, Schoonbroodt

Le but incourtois: Deschuyteneer

Petite promenade de santé pour des Ottintois appliqués et en totale maîtrise hier après-midi chez une formation incourtoise qui s’est battue avec ses armes mais n’a rien pu faire. Le score aurait pu être encore plus lourd d’après le T1 visiteur Stéphane Wille. "Les gars ont pris cette rencontre très au sérieux et contrairement à la semaine dernière, les occasions ont terminé au fond des filets. On en loupe encore un paquet mais ce n’était pas le plus important. Les trois points sont dans la poche et c’est bon pour le moral."

Walhain B – Crossing B1-7

Buts: (0-1, 0-2, 3', 15'), Bergiers (1-2, 20'), (1-3, 1-4, 1-5, 1-6 et 1-7, 44', 52', 72', 85' et 87')

Pour son premier match à la tête de sa nouvelle équipe, le joueur-entraîneur Quentin Van Den Broeck avait fort à faire avec la réception de l’ogre du Crossing Schaerbeek. Ses ouailles ont bien tenu le choc avec cette réduction du score à 1-2 et ce 1-3 à la pause mais la seconde période fut plus compliquée. "Dommage les deux premiers buts pris suite à deux erreurs défensives mais je suis malgré tout très satisfait de la mentalité des garçons car même si nous avons craqué physiquement, les gars ont continué à se battre et ils n’ont pas démérité du tout face à une équipe hyper talentueuse", notait Quentin Van Den Broeck.

Stéphanois B – Rixensart B1-3

Buts: Claes (0-1, 6'), Mutombo (0-2 et 0-3, 10' et 26'), Alves Ribeiro (1-3, 75')

Dans ce derby entre concurrents directs pour le Top 5, ce sont les Rixensartois qui ont su tirer leur épingle du jeu au terme d’une première mi-temps d’une excellente facture ponctuée d’un 0-3 bien tasse à la pause. Solidaires, les gars de Lorenzo Richiusa ont souffert ensemble en seconde mi-temps mais n’ont pas rompu. "C’est une très grosse victoire, trois points qui en valent au moins six car on réalise la bonne opération du week-end. Nous avons mis de l’impact et de la qualité technique durant les quarante-cinq premières minutes et comme prévu, Stéphanois a poussé après la pause mais nous avons résisté", se félicitait le mentor visiteur Lorenzo Richiusa.