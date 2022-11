P3B: Genappe s’offre Waterloo, Clabecq creuse l’écart en tête

Après le partage blanc de jeudi contre Etterbeek "où l’on a pris un bon petit point face à une très belle équipe", Ittre a planté dix goals contre le dernier "mais le score ne reflète pas un mauvais match de notre part, analyse Gaëtan Sempoux (T1). On mène 3-2 à la mi-temps suite à une bourde du gardien et après une petite gueulante, on est passé au-dessus. Ils prennent une rouge et n’avaient pas de changement après une blessure, et on a alors déroulé."

Olympic Anderlecht3 Waterloo Lion’s 2

Buts: Rocha (1-0, 8'), Burgot (2-0, 24'), Calloens (2-1, 34'), M'Hamli (2-2, 62'), Rocha (3-2, 87').

Les Lion’s n’ont pu éviter une troisième défaite de rang "mais on a retrouvé la confiance en ayant livré un bon match dans l’ensemble, souligne Alain Nzanza (T1). L’adversaire a commencé fort en marquant deux fois sur phase arrêtée puis on est revenu dedans et on pensait qu’il était prenable à 2-2, mais il a été plus frais dans le dernier quart d’heure avec plus de cartouches offensives alors que les deux équipes cherchaient le K.O."

Braine-Waterloo0 Villers B5

Buts: Borremans (0-1, 5'), Courtens (0-2, 40'), Godfroid (0-3, 43'), Courtens (0-4, 59'), Goffaux (0-5, 68').

Victoire très propre pour les visiteurs. "On a directement mis la pression, ce qui nous a permis de marquer rapidement, explique Frédéric Vandekerkhoven (T1). Après, ça s’est équilibré, notre gardien gagne son duel avec leur attaquant, puis on a repris le dessus et c’est très positif car on a fait ce qu’on avait à faire."

Beaucoup de déception chez les locaux. "Quand on ne met pas les buts face à un adversaire super efficace, on ne peut pas prétendre à quelque chose, remarque Fabrice Deman (T1). Ce fut vraiment la totale de notre côté car on a bien eu le double d’occasions par rapport à eux et un penalty raté. Je crois que c’était le match le plus frustrant de ma vie !"

Léo B3 Clabecq4

Buts: Baron (1-0, 2'), Vungbo (2-0, 21'), A. Vanden Berghe (2-1, 28'), R. Vanden Berghe sur pen. (2-2, 35'), Vungbo (3-2, 49'), Ysebaert (3-3 et 3-4, 58' et 82').

Le leader compte désormais six points d’avance sur Etterbeek. "Clabecq a marqué les sept buts, remarque Luigi Bruno (T1). On commet deux erreurs défensives puis on arrive à revenir à 2-2. À la reprise, notre défenseur donne une balle en retrait et c’est 3-2 sur l’interception. À ce moment-là, il faut retenir l’engagement de l’équipe car on a travaillé pour gagner dans la souffrance."

Genappe B3 Waterloo B2

Buts: (0-1, 2'), (0-2, 30'), Loquet (1-2, 55'), Petre (2-2, 75'), Verachtert (3-2, 88').

Genappe est désormais quatrième grâce à ce 14/18 et une victoire en toute fin de match après avoir remonté deux buts face au deuxième. "Première mi-temps à leur actif et il n’y a pas grand-chose à dire avec ce score de 0-2, souligne Gary Illegems (T1). On a remis les pendules à l’heure à la pause et on est remonté avec une autre motivation et un bloc compact. On revient à 2-2, ils ont une carte rouge, et on marque le but de la victoire que l’on dédie à notre capitaine, Laurent Smagghe, à deux minutes de la fin."

Ophain B1 Nivelles B 2

Buts: Bourguignon (1-0, 55'), Vennekamp (1-1 et 1-2, 65' et 89').

Nivelles a émergé en toute fin de match. "On l’a échappé belle alors qu’on aurait dû gagner plus à l’aise, indique Cédric Musette (T1). Ophain a une occasion, il la met au fond, et cela nous a obligés à batailler car leur gardien a réalisé quelques superbes arrêts. Mais on est passé de la malchance à un dernier but chanceux grâce à une magnifique cohésion d’équipe."

Les locaux revendiquaient le point. "Cela aurait été logique car ce fut un match équilibré et correct jusqu’à dix minutes de la fin, raconte Michaël Ervier (T1). Là, c’est devenu hypertendu car l’adversaire poussait fort, criait tout le temps à la faute, il y a eu des insultes envers nos supporters, et c’est notre joueur sous la pression qui la met dedans en déviant un tir puissant."