P2B: Rebecq B met un terme à la série de Saintes

Chastre arrache le nul contre Waterloo. Un point largement mérité selon le T1 Hassan Riani. "Il y a eu une erreur d’arbitrage de chaque côté. Mais ce n’est pas forcément l’arbitrage qui a influencé la rencontre. À la mi-temps on revient bien dans le match. On a dû rectifier certaines choses. Le banc a aussi apporté beaucoup. Et quand Waterloo s’est retrouvé à dix (exclusion de Soumah à la 76' NDLR.), on a changé notre système en prenant plus de risque. Mais en tout cas mes joueurs n’ont pas baissé les bras et c’est un score tout à fait logique."

La colère est grande pour Patrick Cousement (T1). En effet, les décisions arbitrales l’ont rendu perplexe et démuni. "C’était un très bon match, avec un Chastre très offensif avec des attaquants de grande qualité, mais malheureusement, l’homme en noir a décidé plein de choses. Trop is te veel comme on dit. Après 3 minutes, Chastre devait déjà être à dix. Jamotte part tout seul au goal et se fait tacler mais le joueur ne reçoit qu’une jaune. Nous avons marqué quatre goals sur la rencontre mais deux ont été annulés pour des décisions grotesques. Je ne peux absolument rien reprocher à mes joueurs qui ont fait le job mais là, il y avait à chaque fois des phases limites qui ont été sifflées contre nous donc on ne peut rien faire de plus."

ES Braine – Lasne-Ohain B2-2

Buts: Teixeira (1-0 sur pen. et 2-0, 9' et 28'), Dierinckx (2-1, 31'), Lenoir (2-2, 57').

L'adversaire du jour de Braine a montré plus d’envie qu’eux selon l’entraîneur Michaël Ghion. "On fait 20 bonnes premières minutes. Puis on joue un petit peu moins bien mais on arrive malgré tout à mettre le deuxième. Mais après on se croit trop beau peut-être et Lasne-Ohain a réagi et a montré plus d’envie. J’essaie de recadrer à la mi-temps mais c’est à nouveau pas top. Lasne-Ohain joue sa carte à fond et égalise. Et nous, on arrive plus à passer au-dessus. Quand tu mènes 2-0 après 28 minutes, ce match devrait être plié. Mais Les joueurs de Lasne y ont cru jusqu’au bout, donc on perd deux points."

Gilles Stephany (T1) est satisfait du nul, mais aurait espéré plus en analysant la seconde mi-temps de son équipe. "C’est un peu le même genre que la semaine passée (victoire 3-4 en déplacement à Villers NDLR.). On est absent pendant une demi-heure, et comme la semaine passée on a un peu de réussite parce qu’on s’en sort qu’avec un 2-1. Mais on réagit très bien en deuxième période. Et du coup on se retrouve un peu frustré puisqu’on aurait pu inscrire le troisième. Mais ça reste un bon point de pris avec un petit goût de trop peu en seconde."

Rebecq B – Saintes2-0

Buts: De Greef (1-0, 20'), Van Hirtum sur pen. (2-0, 90').

Rebecq a su faire le gros dos contre l’équipe en forme du moment. "On appréhendait un peu ce rencontre en voyant les derniers résultats de Saintes. On a donc abordé ce match avec prudence", indique le T1 Francesco Marrella. "J’ai demandé de mettre ce ballon au sol et à ne pas encaisser en premier, ce qui est notre philosophie de jeu. Et on a réussi à inverser la tendance. Saintes a eu aussi des occasions mais notre gardien a fait le boulot. En deuxième mi-temps, ils sont venus chercher dans notre camp. En général c’est à ce moment-là qu’on pèche mais ça nous a réussi cette fois-ci. On a laissé passer cet orage et on arrive à marquer dans les derniers instants. Le mérite revient aux 15 joueurs qui ont répondu présent de la 1re à la 90e minute."

Saintes a été mal payé selon son entraîneur Dorian Nizot. "Mon gardien a une sortie après 10 minutes de jeu et il retombe sur sa cheville et se blesse en dégageant. Et quelques minutes plus tard ils arrivent à marquer. De notre côté, on a 15 occasions franches mais on ne les marque pas. On en a vraiment raté beaucoup. Mais voilà Rebecq a joué avec ses armes et l’a bien fait. Et les étoiles n’étaient tout simplement pas avec nous."

Nivelles – Ophain1-4

Buts: Tatete (1-0, 38'), Huby (1-1, 44'), Barbieux sur pen. (1-2, 56'), Boets (1-3, 70'), Crauwels (1-4, 75').

"C’est toujours la même rengaine, commence Patrick Longfils après la défaite de son équipe. On mène 1-0. On est bien dans le match, avec une moyenne d’âge de 19 ans quand même. Malheureusement, le premier but qu’on encaisse est une nouvelle fois hors-jeu. On est puni. Et à partir de ce moment-là, l’adversaire a déroulé. Mais ils ont eu des doutes aujourd’hui." À noter que Seni Omari est sorti sur blessure lors de la seconde période. "Son genou s’est ouvert après un contact où il a fini sur la balustrade. Il est parti à l’hôpital."

Malgré la victoire, Romuald Lecocq (T1) est en colère contre Nivelles. Selon lui, les supporters et le staff ont eu un comportement scandaleux lors de la rencontre. "C’était un match à sens unique. Nivelles n’a rien. On n’a pas été efficace donc ils ont marqué en premier mais après on a largement dominé. Mais je n’ai même pas envie de parler de football, j’ai envie de parler de respect. Des supporters et un staff qui montent sur le terrain en plein match deux, trois et même quatre fois pour provoquer les joueurs, c’est scandaleux. En deuxième provinciale ça ne devrait pas arriver. Je ne sais même pas si je suis fâché ou déçu mais en tout cas ce qu’il s’est passé est honteux." En réponse, l’entraîneur Patrick Longfils indique que "c’était assez houleux dans le public, mais de part et d’autre."