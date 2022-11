Sur un nuage, le joueur a transformé chaque ballon qu’il recevait en occasion, voire en but, comme sur ce coup franc de plus de 30 mètres, un ballon flottant d’une rare puissance qui acheva sa course en pleine lucarne. "C’est toujours agréable de sortir pareille prestation, expliquait le buteur. Mais avant le match, j’aurais signé des deux mains pour obtenir un tel résultat sans marquer. L’essentiel, c’est que nous nous relançons en signant enfin une prestation collective sans faille. Le coach nous avait parlé longuement durant la semaine, insistant pour que chaque compartiment évolue enfin en même temps à un bon niveau."

Le FCG est-il enfin lancé ? "Je l’espère, mais il va falloir confirmer. Nous avons les qualités pour figurer dans la colonne de gauche, mais pour diverses raisons, celles-ci tardaient à s’exprimer. Je reste prudent pour la suite, car la série est très ouverte et chaque match est compliqué."

Michel Delph peut en tout cas compter sur un élément dont il loue la régularité et l’excellente mentalité. "J’ai été formé à Anderlecht, mais j’ai ensuite choisi d’évoluer dans les séries provinciales pour le plaisir. Après, j’ai revu mes ambitions à la hausse en rejoignant Eppegem, Wavre puis le CS Brainois et Ganshoren, où mon premier passage fut gâché par le Covid. L’an dernier, avec mon pote Thierry Nendaka, nous étions partis à Jette, mais nous avions le sentiment que notre histoire ici n’était pas finie, raison pour laquelle nous sommes tous les deux revenus à Ganshoren."

Avec 5 buts et 4 assists, Mohamed dispute une très bonne saison. Quant à sa force de frappe, il reconnaît l’avoir travaillée dès ses débuts. "Mon père avait été lui-même joueur. C’est lui qui m’obligeait à multiplier les séances de tir et me conseillait. Encore aujourd’hui, s’il trouve que je n’ai pas assez tenté ma chance, il m’engueule."

Ce qu’il n’a certainement pas fait après le match de son fiston face à Dison.