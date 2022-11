Gros succès pour le CX de Sart-Dames-Avelines

Il faut dire que le programme était alléchant avec des épreuves pour jeunes et également des compétitions pour les adultes, reprenant toutes les catégories d’âges. Et pour ceux qui ne disposaient pas d’un vélo de cyclo-cross (CX), il leur était possible de prendre part aux courses avec un VTT.

En résumé, une belle propagande pour un sport qui en a grandement besoin. Et quand le tracé s’avère plaisant, les sourires sont au rendez-vous, à l’image d’Isabelle, la maman d’Arthur présent pour la course chez les jeunes. "J’ai apprécié l’ambiance familiale, un accueil chaleureux qui a mis les enfants en confiance. Et puis entre vendredi et dimanche, on a pu voir un parcours repensé et même encore adapté en dernière minute dimanche matin. Quand Arthur a été s’entraîner sur le parcours, une personne de l’organisation, qui finalisait le tracé, s’est rendu compte que ça allait être un peu difficile pour les petits. Il a donc modifié en conséquence."

Le concept du challenge a également séduit cette maman. "Il ne faut pas forcément avoir une grande expérience pour performer. Mon fiston a démarré sur la dernière ligne et est parvenu à rattraper les premiers."

Responsable du Challenge, David Hottias était aux anges. "Que dire face à un tel long week-end. Une très belle promotion pour le cyclisme avec un parcours qui a plu à énormément de monde et surtout, la chose la plus importante à mes yeux, le sourire des enfants !"

D’autres dates en BW pourraient s’ajouter

Mais le Challenge, ce sont aussi des adultes. "En effet, avec de plus en plus de monde aux départs et des réflexions qui doivent être menées. En quelques années, le Challenge évolue positivement et on va devoir réfléchir pour la présence chez les adultes des VTT. Il faut que les courses restent gérables et agréables."

Un challenge qui ne vient que pour deux dates en Brabant wallon. "Mais il se pourrait que l’an prochain, d’autres lieux viennent s’ajouter. Les demandes sont là."