Quarts temps: 21-19, 13-21, 28-23, 17-21.

NIVELLES: Cockmartin 8, Renard 13, Bataille 9, Navez 19, Di Francesco 8, Goffin 10, Bizet 6, Mulumba 4, Loubieres 4, Renversez 3.

Tongres prend le début de rencontre à son compte (21-19 à 10e), avant que Nivelles ne profite de sa bonne défense pour étouffer directement son adversaire avec un 0-7 qui fait 21-26 (13e). Nivelles tiendra bon pour finalement rejoindre les vestiaires bien installé aux commandes du match (34-40).

Cette avance, Nivelles aura l’occasion de la faire fructifier à +10 (42-52 à la 24e) mais Tongres ne lâche rien et revient à 55-58 à la 27e. Nivelles, pénalisé par les fautes individuelles, doit lâcher du lest et c’est 59-63 (30e). Nivelles fait le gros dos pour préserver son petit avantage (66-70 à la 35e), mais Tongres revient à 68-70 et même 71 partout (37e). Nivelles n’est pas la meilleure défense du championnat par hasard et la suite on la connaît. "L’objectif était d’aller chercher cette septième victoire. On avait une mission et on l’a accomplie, résume Mathieu de Vlaeminck, le T2 aclot. Nous avons été soudés du début à la fin du match, sans trembler, surtout aux lancers francs. Même si Tongres est revenu à 71 partout, nous n’avons pas craqué et ensuite nous n’avons plus rien lâché. Nous savions que ce match allait se jouer sur des détails, notamment au rebond et aux lancers francs. Chaque joueur a fait son travail, sur chacune de nos possessions. En défense, l’objectif était de contenir les frères Hertay, Yoan et Gaëtan. Ce que les joueurs ont très bien fait et, de plus, au total, on prend 20 rebonds offensifs sur 51."

Samedi prochain, Nivelles recevra Belgrade. Mathieu de Vlaeminck pose déjà les jalons de ce derby wallon. "Notre objectif est de rester la meilleure défense du championnat. Pour cela, le coaching staff sait qu’il pourra compter sur un groupe soudé, qui donne tout sur le terrain, comme ce fut le cas à Tongres."

En gardant cette dynamique, Nivelles peut vraiment regarder vers le haut dans ce championnat.