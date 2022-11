Quarts temps: 23-15, 18-14, 25-12, 28-18.

CASTORS BRAINE: Dombret 5, Bonacorsi 6, Kaminski 5, Fontaine 10, Vancabeke 8, Tchatchou 7, Farricelli 3, Szylkrot 11, Bellemans 8, Fransolet 3, Dupont 8, Schwartz 20.

Pour la visite d’Arlon, les Castors saluent le retour de Nicolas Vancabeke. Le début de match n’est pas tonitruant mais les Brainois sont tout simplement efficaces dans ce premier quart (23-15).

Les Arlonnais multiplient les efforts et reviennent à 30-26 (16e) avant un triple de Dorian Dombret, le capitaine brainois, pour faire 33-26. Les Brainois enchaînent et creusent définitivement l’écart sans que les Arlonnais puissent esquisser la moindre réaction (41-29 à la pause).

La cause et le match sont définitivement clôturés. Arlon ne reviendra plus et les Castors engrangent leur neuvième succès d’affilée. Dorian Dombret revient sur cette victoire. "Au début de la rencontre, nous avons été assez brouillons en attaque mais nous avons eu la chance d’avoir quand même pas mal de réussite. Cela fait un petit temps que nous jouons toutes les semaines à domicile. Jouer sur notre terrain, cela force un peu notre réussite offensive, admet le capitaine brainois. Nous avons un objectif de 15 points encaissés par quarts temps. C’est ce que nous avons à nouveau respecté pour trois quarts temps sur quatre. Même si nous avons été brouillons nous sommes restés dans nos objectifs. C’est clairement ça qui nous a permis d’avoir cette victoire sans être trop inquiétés."

Avec neuf succès en autant de matches, les Castors mènent la danse en tête du championnat de régionale 2A. "Si on peut résumer cela, c’est un bon début de championnat, sourit le capitaine des Castors. Si on m’avait dit avant la saison que nous aurions fait ce 9 sur 9 et que nous irions aussi loin en Coupe AWBB, franchement, j’aurais signé à deux mains. Mais ce n’est pas parce que nous avons signé un 9 sur 9 ou que l’on gagne tous nos matches que nous nous voyons déjà champions. Nous restons bien concentrés chaque semaine et on bosse très sérieusement aux entraînements où il y a beaucoup d’intensité. Outre le fait que nous soyons tous des potes sur et en dehors du terrain, c’est clairement cela qui fait que nous en sommes là aujourd’hui. Notre force, c’est l’équipe."

La bonne opération des Castors

Outre le net succès contre Arlon, les Brainois font aussi la bonne opération du week-end car Mons Hainaut, qui était aussi invaincu jusqu’ici, a été battu par Profondeville (68-49). "On ne va pas se mentir, cette défaite de Mons fait nos affaires, confirme, un brin amusé, Dorian Dombret. Mais rien n’est fait. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer et de notre côté, il nous reste beaucoup de matches à l’extérieur. On le sait, à l’extérieur, nous avons parfois plus difficile pour déployer notre jeu, surtout offensivement. Donc il va falloir travailler sérieusement, match après match pour éviter les mauvaises surprises. Même si on risque d’avoir moins de réussite, mais si la chance nous sourit, pourquoi ne pas continuer avec cette invincibilité pendant encore un certain temps ?"

Effectivement, pourquoi pas ! Mais, même si, désormais, les Brainois seront attendus de pieds fermes par leurs adversaires, quoi qu’il en soit, le constat est là, au terme de ce week-end, Castors Braine trône seul en tête de ce championnat.