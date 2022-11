Quarts temps: 12-27, 15-28, 18-24, 20-27.

BOOM (19/30 à 2 pts, 7/18 à 3 pts, 6/9 LF, 24 rbds, 8 ass., 18 ftes): VAN BUGGENHOUT 14 (2x3), Verburgt 0, Daelemans 0, BAH 9 (1x3), Van Eupen 4, BELL S. 7, VAN HOOF 2, Govaerts 0, Knaepen 9, Bully 4, Bell E. 12 (4x3), HERLIHY 4.

BRAINE (32/57 à 2 pts, 10/21 à 3 pts, 12/17 LF, 39 rbds, 12 ass., 16 ftes): KROSELJ 16 (4x3), Leblon 0, SARR 2, TADIC 15 (1x3), LELIK 25 (2x3), Uro-Nillie 8 (2x3), LINDSTROM 21, Devos 5, Fogg 14 (1x3).

Mené 5-0 après deux minutes de jeu, Braine a très vite rectifié le tir samedi soir sur le terrain de Phantoms Boom. Mais contrairement à ce que l’écart final indique, il y a eu match entre les deux formations du haut de tableau de D1. Simplement, les Brainoises n’ont rien lâché jusqu’à l’ultime seconde et ont imposé un rythme élevé tout au long de la rencontre. "On a livré un match sérieux, confirmait le coach Dusart, satisfait du comportement de ses troupes. On est monté en intensité et défensivement, les joueuses ont bien appliqué les consignes à l’exception du début de rencontre où on a laissé les shooteuses de Boom (les sœurs Bell et l’ancienne brainoise Van Buggenhout, NDLR) s’exprimer. Offensivement, cela a aussi permis à des joueuses qui étaient un peu dans le trou de se relancer."

Le stratège français fait notamment référence à la Canadienne Abigail Fogg que l’on avait vu peu à son affaire mercredi en EuroCup, mais qui a, ce samedi, montré un tout autre visage. On pense aussi à la Slovène Aleksandra Kroselj, auteur d’un 0/8 à 3 points mercredi pour un 4/8 ce samedi.

Autre satisfaction ce week-end, la prestation plus aboutie de Lore Devos, restée au jeu près de vingt minutes. "J’ai toujours besoin d’un temps d’adaptation, confiait à l’issue du match l’intérieure Belge qui évoluait à Fribourg la saison dernière après avoir passé quatre ans à l’Université du Colorado (USA). Je me suis cassé la cheville la saison dernière et là je sens que je n’ai pas encore complètement retrouvé le rythme, mais je me sens de mieux en mieux et je travaille dur. Je suis ravie d’être de retour en Belgique."

Pourtant privée de sa joueuse américaine Williams, l’équipe anversoise a offert une belle opposition - même si dans le clan de Boom on n’était pas satisfait - aux Brainoises, privées elle aussi de Toch Sarr (malade, la Sénégalaise est sortie après 3’16 de jeu). Des conditions de jeu idéales avant de s’envoler ce mardi matin pour Saragosse, en vue de la quatrième joute européenne.