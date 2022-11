R2 Dames: un périlleux déplacement attend les Brainoises à Mons

Même si l’effectif de la coach Anaïs Agostinelli a déjà subi trois revers dans ce championnat de Régionale 2A, il s’agit d’une équipe particulièrement difficile à manœuvrer lorsqu’elle évolue dans ses murs. Mons est invaincu à la maison avec un 4/4 et des victoires face à des formations du calibre de Prayon-Trooz ou de l’Atlas Jupille. Si le BC peut compter sur l’expérience et la prise de responsabilités du trio Depasse – Lebrun – Piantadosi, le club dispose d’un joli réservoir jeune. Avec notamment Elea Canet qui a déjà fait l’une ou l’autre apparition avec la R2 et remporté il y a quelques mois avec son équipe U16 le championnat de Belgique 3X3 (Girls Got Game).