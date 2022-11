Ligua A: Guibertin reprend contre Louvain avec un moral d'acier

Un groupe gonflé à bloc

Les joueurs ont donc dû digérer ces deux revers. "Nous avons donné congé le mercredi qui a suivi ces deux défaites. Cela leur a donné du repos mentalement. Comme nous n’avions pas de match le week-end dernier, c’était possible. Nous avons repris normalement cette semaine. Le moral est requinqué. Nous sommes à nouveau gonflés à bloc pour recevoir Louvain ce dimanche."

Les Guibertins viseront ni plus ni moins que la victoire. "Contre Maaseik et Roulers, on sait que c’est difficile. Contre les autres équipes, à domicile, nous devons toujours jouer pour gagner. Louvain a de bons centraux et son opposite, Hendrick Tuerlinckx, reste très performant à 34 ans. Ce sera à nous de déstabiliser les Louvanistes, une équipe qui développe un jeu classique axé sur son block/défense sans prendre trop de risques au service."

Les positions sont serrées au classement. Louvain occupe la cinquième place avec cinq points, Guibertin est septième avec quatre points mais les Brabançons ont joué une rencontre de moins. Une victoire leur permettrait de faire un bond au classement avant le difficile déplacement à Gand.

Wannes Rosiers pourra compter sur les services de Guillaume Dussart. "Ce sera un atout supplémentaire avec son expérience et son service, même si Robin Foret est bien monté à Waremme. Guillaume s’est entraîné normalement. Certes, il manque encore de rythme mais je sais qu’il peut monter au jeu si j’en ai besoin."