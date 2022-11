Les promotions régionales quittent Dinamo

La volonté de la FJPWB est de constituer des séries de dix équipes avec une série à tendance hennuyère, avec trois équipes néerlandophones, une série à tendance namuroise, avec les équipes de l’Entre Sambre et Meuse, et la série B avec les équipes des entités Sambre & Dyle et Haine et Senne, complétée de deux équipes néerlandophones.

Nil-St-Vincent n’est pas content

Cela gronde du côté de Nil-St-Vincent. "Lorsque j’ai été alerté par Benoît Marchal de l’intention de constituer les séries telles qu’elles sont décidées aujourd’hui, j’ai réagi au niveau de la fédération. On m’a demandé de faire une proposition. Ce qui m’était impossible. Je ne connais pas toutes les équipes susceptibles d’évoluer en promotion en 2023, indique le président du club nilois, Raphaël Ghislain. J’ai indiqué que notre intention était de jouer avec le Namurois, plus proche. Nous avons transféré des joueurs de la région namuroise pensant qu’on allait rester dans la même configuration. Suite à ce changement, plusieurs joueurs ne veulent pas s’aligner. Ils estiment que les déplacements sont trop longs. Pour Jonathan Simon, par exemple, le plus long déplacement était nos rencontres à domicile… C’est devenu le déplacement le plus court. Pour jouer à Baasrode, il a 310 km aller-retour. Je ne comprends pas la logique lorsque je vois que Thy-le-Château est repris dans la série namuroise. Nous avons notre souper ce week-end, nous allons en discuter avec les joueurs", poursuit Raphaël Ghislain.

Le capitaine de l’équipe, Benoît Marchal, est très déçu: "J’ai appris incidemment que les séries pourraient changer il y a trois semaines. J’ai demandé à notre président de réagir mais il a reçu la confirmation que les séries ne bougeraient plus. Nous allons voir mais il y a de fortes chances que Nil-Saint-Vincent n’aligne pas d’équipe en promotion la saison prochaine. Si c’est le cas, pour moi, ce sera terminé."

Ce qu’on en pense dans les autres clubs

Genappe dans l’incertitude

À Genappe, on a appris la nouvelle configuration avec surprise: "Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous en avons un peu discuté entre nous mais rien de concret n’en est ressorti jusqu’ici", explique Nicolas Degauquier, capitaine de l’équipe de promotion. "On se voit tous samedi soir lors de la remise du Gant d’Or, cérémonie à laquelle nous sommes invités suite à notre titre en régionale 1. C’est vrai que les déplacements vont être costauds. Nous avons toujours une régionale 1 que le club ne comptait pas aligner mais qui jusqu’ici n’a pas été désaffiliée. On pourrait switcher dans cette équipe. C’est une option qui n’est pas exclue mais nous n’en sommes pas encore là."

Pas un problème pour Tangissart

À Tangissart, e président Eddy Corbisier a pris la nouvelle avec philosophie: "Pour moi, cette modification de série n’est pas un problème. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Cela nous permettra de voir d’autres équipes. Je serai heureux de revoir des dirigeants de Hoves avec lesquels nous avons collaboré par le passé. Si on analyse un peu en profondeur la nouvelle série, on voit que six équipes de l’entité Sambre & Dyle s’y retrouvent, les trois équipes du BW ainsi que Mont-Sainte-Aldegonde, Pironchamps et aussi Maubeuge que l’entité a accueilli il y a quelques années. Si certains de nos joueurs ne sont pas chauds pour faire les déplacements, je vais leur proposer le covoiturage au départ de Tangissart."