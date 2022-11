D2 ACFF: Bouhmidi, un an de règne à Tubize au bilan exceptionnel

En douze mois, le tacticien comptabilise un bilan assez incroyable de vingt victoires, trois partages et six défaites, dont trois consécutives en septembre dernier lors du passage à vide de la RUTB. S’il a d’abord redressé la barre et remit les points sur les "i" dans un groupe totalement groggy après un 1/18 la saison dernière, avant d’emmener ce même groupe jusqu’aux portes de la D1 Amateur et la finale du tour final, il est aujourd’hui en passe de réaliser, en cas de victoire ce samedi soir face à Hamoir, le second 18/18 depuis son intronisation. "C’est une année assez folle que l’on vient de vivre ! Si on m’avait demandé de me projeter il y a douze mois, j’aurai été incapable de pouvoir imaginer un tel parcours. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que j’en veux encore plus (rires). Plus sérieusement, je suis assez fier de ce bilan, mais c’est le fruit d’un travail collectif, que ce soit tant au niveau du staff que du groupe. On peut enchaîner un second 18/18 depuis mon arrivée, et ce malgré le faux départ du début de saison. Pour l’anecdote, on a doublé le nombre de défaites. La saison passée, nous n’avons perdu que deux fois en championnat. Cette saison, on s’est déjà incliné à quatre reprises. Autant dire, que s’en est fini avec les défaites."

« Le fruit d’un travail collectif »

Une légèreté, une sérénité et une touche d’humour dans le discours de Mohammed Bouhmidi qui est à l’image de la dynamique retrouvée depuis quelques semaines. Une cohésion de groupe et un fighting spirit qui sont clairement la marque de fabrique du coach, et qui sont à l’origine de ce beau bilan. "On a eu un passage compliqué dont nous avons su tirer les conclusions. Il fallait aussi un temps d’adaptation aux nouvelles recrues, qui maintenant sont parfaitement intégrées. On a retrouvé une super mentalité au sein du groupe et je pense que c’est cela qui nous mène là où nous sommes aujourd’hui et qui va nous mener encore plus loin. Je pense qu’avec le staff on est parvenu à créer une cohésion dans ce groupe qui fait que tout le monde est toujours content de se retrouver. Quand lors d’un jour férié comme hier, je dis qu’il y a entraînement, jamais un joueur ne râle. Ils aiment vivre ensemble, ils aiment se retrouver et cela se ressent sur le terrain."

Ce samedi soir, la RUTB accueillera Hamoir, en vue d’enchaîner une sixième victoire. "Chaque année Hamoir présente un groupe compétitif avec des individualités qui font mal. Cette rencontre sera un nouveau test pour nous. J’avais dit la semaine dernière que sept rencontres capitales nous attendaient, c’est la deuxième de notre série. On doit confirmer et faire perdurer notre dynamique."

Michel, Javorina et Migliore sont blessés et seront rejoints par Lkoutbi et Van Onsem à l’infirmerie.

Le noyau: De Bie, Garlito, Pierret, Van Gestel, Afallah, El Omari, Giusto, Delhaye, Butera, Tepe, Taroli, Aarab, Patris, Denayer, Leite, Mukendi, Ouahouo, Van Gestel.