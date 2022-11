Après sa lourde chute, Robeet est de retour

La suite ? Le trou noir pour Ludovic qui s’est retrouvé hospitalisé avec un pouce cassé, mais aussi une fracture de la pommette et d’un sinus. "Je ne me souviens plus de rien. Forcément, du coup, j’ai été contraint au repos forcé pendant quinze jours. Là, je reprends progressivement et cela ne devrait bientôt plus être qu’un mauvais souvenir. Les fractures n’étaient pas déplacées et donc, il a suffi que cela se ressoude normalement."

Au final, Ludovic ne garde pas un très bon souvenir de cette course Gravel. "C’était assez routier, et le reste était plutôt du VTT. Ce n’est en tout cas pas ce à quoi je m’attendais."

Reverra-t-on un jour le Tubizien sur une course Gravel ? "J’avoue ne pas savoir répondre à cette question à l’heure actuelle. On verra."

Sachant qu’en 2023, les championnats du monde de Gravel se dérouleront en Brabant flamand, cela pourrait cependant le faire réfléchir.

Cap sur 2023

Après une bonne saison 2022, Ludovic se tourne vers 2023. "Cette année, il me manque un résultat, c’est certain. Mais pour la première fois, j’ai connu une saison où j’ai été constamment bien physiquement. Et cela a tenu toute l’année. Pour la saison à venir, on verra. J’ai changé d’entraîneur et donc je vais avoir quelques modifications pour cette préparation hivernale, mais je resterai en 2023 ce coureur attaquant."

Le mois prochain, Ludovic Robeet s’en ira en stage avec sa formation Bingoal. "Ce sera à l’étranger. Pour ma part, je ne compte pas aller ailleurs qu’en Belgique, en dehors du stage, tant que la météo est de la sorte. Les conditions pour rouler sont parfaites en Belgique pour l’instant."

Dorénavant et remis de ses blessures, Ludovic a déjà la tête tournée vers 2023.