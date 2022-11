Alexis Degen est champion francophone en double

Dans la même série, Alexis Degen (Waterloo) et Nathan Vervaeke (Seraing) étaient tête de série n° 3. Ils sont entrés dans le tournoi au stade des quarts de finale. Ils se sont imposés 21-7 et 21-12. En demi-finale, ils affrontaient Guillaume Bonnet (Grâce) et Alexandre Lallemand (Verviers), tête de série n° 1. Après avoir perdu le premier set 19-21, ils ont gagné 21-19 et 24-22 au terme d’une rencontre interminable. Ils ont eu plus facile en finale (21-12, 21-12) contre Maxime Christiaens et Damien Maquet de Grâce.