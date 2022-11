R2A Hommes: Ce Genappe-là avait une taille de trop pour Nivelles

Quart-temps: 21-13,16-16, 24-12, 24-14.

GENAPPE: 6x3, 12/18 LF, 17 ftes. ZAPPULLA 13 (3x3), KIRARANGANYA 14 (1x3), KANDA-BOKO 10, KAMINSKI 10, BOUSSALAA 6, Ilongo 4, De Almeida 12 (2x3), Makadi Massengo 16.

NIVELLES: 6x3, 11/18 LF, 15 ftes. VAN RYSSEGHEM 9 (1x3), HENNUY 16 (3x3), Vandam 2, Roland 5, KENNOUN 2, TURSUGIAN 12 (1x3), Jorion, Martinez 4, Callerami 3 (1x3), NDOZI-MIALA 2.

Le début du match était entièrement dominé par les Genappois qui variaient avec réussite tirs extérieurs et pénétrations. Nivelles, manquant trop de liant et d’automatismes offensivement, ne pouvait rivaliser dans ce domaine et se cassait les dents sur une défense individuelle impressionnante des locaux. Le coach Alexandridis passait rapidement en zone, sans changement pour un Genappe maître des débats: 21-8 (9e).

Deux trois points sortis de nulle part (un de Van Rysseghem au buzzer, un de Callerami avec la planche) ne désarçonnaient pas Genappe à 32-17 (15e). En cherchant avec excès l’extra-passe et en oubliant par moments les principes de la fluidité, les hommes de Mulaba permettaient un retour à pas de loup des Nivellois, où Tursugian et Hennuy y avaient été de leur triple également.

Après la mi-temps (37-29), Genappe plaçait un 13-2 qui en disait long sur son appétit: 50-31 (25e). Entre transitions bien léchées et tirs pris à bon escient, ils régalaient le public. Les visités n’oubliaient pas non plus de défendre durement, à l’image de Kaminski (4 contres) ou du duo de meneurs Kanda-Boko – Boussalaa passé maître dans l’art de la dissuasion sur demi-terrain. Le dernier quart (61-42 ; 30e) leur permettait d’accentuer leur avance avec une belle répartition des points marqués.

Face à l’athlétisme et l’expérience des Genappois qui ont empêché ses transitions et imposé un duel sur demi-terrain, Nivelles n’avait pas les fondamentaux collectifs suffisants pour réaliser un exploit. C’est normal pour une équipe à la fois jeune et nouvelle: 85-55.

Le coach Mulaba était aux anges, d’autant plus qu’il va récupérer De Petter et Ngabo dans une quinzaine de jours: "Si tout va bien, on sera complet pour fin novembre. Cela va faire du bien car depuis fin août, on tourne à 6-8 gars. Pour ce derby, j’ai prévenu l’équipe qu’aucun match ne serait facile cette saison. Chaque rencontre doit être abordée avec sérieux. Ce fut notre cas, d’autant plus que Nivelles a forcé Braine qui avait une moyenne de 86 points à n’en marquer que 30 de moins que la semaine passée."

Attentive et déterminée, son équipe commence à mieux se connaître pour aborder la zone: "Nivelles a essayé au moins trois variétés de zone qu’on a su éviter. Je suis satisfait car en début de saison, des équipes nous accrochaient. Là, les gars trouvent des solutions. Cela fait deux matchs qu’on nous oppose quarante minutes durant une zone et on contourne bien l’obstacle."

Au classement aussi, le BCGL réalise la bonne opération. Derrière les inamovibles Castors Braine et Mons-Hainaut (invaincus), Genappe fait désormais partie d’un quatuor (avec Profondeville, Gembloux et Maffle) qui compte 5 victoires et 3 défaites. Nivelles est 9e mais compte des matches en plus que ses poursuivants.