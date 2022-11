D3A: Steve Dessart, un nouveau coach ambitieux à Jodoigne

Steve Dessart, pouvez-vous nous retracer votre parcours comme footballeur ?

J’ai été formé à Liège puis je suis passé par Seraing, Malmedy, Spa, Bas-Oha, Hannut, Hamoir, Visé avec deux saisons comme semi-pro et les trois suivantes comme pro, l’Union, Hamoir et enfin Waremme comme joueur entraîneur ces trois dernières années.

Vous avez démissionné à Waremme (D2) il y a trois semaines. Jodoigne est tombé au bon moment.

Avec Lorenzo, on a reçu quelques propositions mais les projets n’étaient pas intéressants ou on ne pouvait pas travailler ensemble. Avec Jodoigne, on a discuté, et on s’y est vite retrouvé au niveau humain dans beaucoup de points de vue que le club représentait. Et puis, généralement, quand une équipe change de coach, c’est qu’elle est en bas du classement mais ce n’est pas le cas ici, ce qui veut dire que le groupe est de qualité et que le challenge à relever peut être autre que le maintien, ce qui est toujours intéressant. Et puis Jodoigne n’est pas très loin de Waremme et on a une région et une série à découvrir.

Avec Lorenzo Lucania, vous arrivez à deux à Jodoigne. À vous entendre, c’était une priorité.

Cela faisait partie des conditions. On n’est pas mariés (rires), mais on a travaillé ensemble à Waremme pendant un an, j’étais extrêmement content du travail de Lorenzo, on est devenus potes et c’est toujours bien d’arriver dans un club avec quelqu’un avec qui on sait que l’on peut travailler, même si je ne doute pas des qualités et des relations qu’on va avoir ici.

« Nous ne sommes pas des magiciens »

Que connaissez-vous de Jodoigne ?

L’équipe. Et quelques joueurs dont Beaupain que j’ai voulu avoir à Waremme, Olemans qui était mon capitaine, Bronckart qui est passé, Puttemans de réputation, Azouzi que je trouvais déjà très intéressant du temps où il jouait à Meux. Et puis, je sais surtout d’après ce que l’on m’a dit, que c’est un club sain avec des ambitions modérées et qui grandit petit à petit. Cela correspondait assez bien à ce que l’on recherchait. Je ne pense pas que ce soit un pas en arrière, que du contraire, il y a moyen de faire de très belles choses ici. Après, nous ne sommes pas non plus des magiciens. Il y a beaucoup de boulot et il faut que les joueurs répondent et adhèrent à ce qu’on va mettre en place.

« Retrouver le Jodoigne des premiers matches »

Qu’est-ce que le président vous a fixé comme objectif ?

Il faut surtout permettre à l’équipe de retrouver le visage qu’elle avait les cinq, six premiers matches, de continuer à développer un beau football, que nos matches à domicile soient plus compliqués à jouer pour l’équipe adverse et puis, éventuellement, grimper dans le classement pour tenter d’accrocher quelque chose. Mais on est encore un peu tôt et on peut en reparler dans six semaines.

On vous définit comme un homme à poigne…

Non. Je suis une main de fer dans un gant de velours. Je suis extrêmement exigeant avec les gens mais aussi avec moi-même. Je suis sorti de ma formation UEFA A major de ma promotion avec des gars qui étaient en D1. J’ai faim, j’ai une ambition qui n’est pas démesurée car je garde mes valeurs familiales et de travail.

Quel style d’entraîneur êtes-vous ?

J’aime le beau football et il faut que cela joue au foot. Par rapport à la série, Jodoigne a de l’expérience avec des gars qui ont connu un niveau supérieur et c’est de bon augure.

« La confiance reviendra avec les résultats »

Jodoigne reste sur un maigre 3/18 avec un manque évident de confiance. Une première mission sera de la retrouver.

La confiance vient avec les résultats. On gagne deux fois et elle est là. La victoire est le meilleur remède pour retrouver la confiance. Et puis, cela reste du foot et il faut que les gars prennent du plaisir à jouer. À l’entraînement, il faut qu’il y ait du ballon et qu’ils courent sans s’en rendre compte.

Inspiré par un entraîneur ?

Je suis un grand fan de Jürgen Klopp. Après c’est génial de voir jouer Guardiola et je pourrais citer tous ceux qui font le football de maintenant mais quand je vois un attaquant qui fait un effort de 60 m pour défendre ou un défenseur qui fait 30 m balle au pied, je suis fan. Il faut que chaque poste puisse créer le danger et qu’on défende ensemble.

En Belgique, supporter d’un club ?

Seraing car mon ami Jean-Sébastien Legros entraîne là-bas.

Pour en revenir à l’actualité, Jodoigne reçoit Tournai dimanche. Comment voyez-vous ce premier match.

On a déjà quelques infos mais quand on est capables de bousculer les cinq premières équipes du classement, il faut dabord prendre un miroir et se regarder dedans avant de se focaliser sur les autres.