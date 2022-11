Présent au club depuis plus de six ans, il était à la tête de la seconde formation walhinoise depuis sa création en juin 2021. "Quand les choses tournent moins bien, le premier fusible sur lequel on tire est souvent le coach. Une petite partie du noyau n’était apparemment plus derrière moi et on m’a également reproché d’être trop copain avec certains joueurs. Le comité a enfin pointé du doigt les mauvais résultats actuels ainsi que les scores fleuves enregistrés ces dernières semaines", explique l’intéressé.

Entre tristesse et colère, Andy Collée en a gros sur la patate. "Certaines promesses n’ont pas été tenues et je suis écœuré par le manque de considération et de reconnaissance. Je me suis donné sans compter pour ce club, j’ai tenu la buvette, nettoyé les vestiaires et même tracé les terrains. On oublie vite les sacrifices et il va me falloir du temps pour digérer cette mise à l’écart. J’ai vécu des chouettes moments dans ce club et si j’ai pris autant de plaisir durant ces longues années c’est aussi grâce à des personnes comme Yves Mees et Nancy Hernaux ou encore des joueurs tels que Luca Rossi et Nathan Mees."

Geoffroy Cassart (président): « Il fallait un électrochoc »

L’homme fort walhinois avoue que même si la décision de se séparer d’Andy Collée n’a pas été prise de gaieté de cœur, elle était devenue inévitable. "Il y avait un malaise avec certains éléments du noyau et en tant que direction d’un club de foot, nous devions montrer notre soutien au groupe. Le groupe a été renforcé et nous nous attendions donc à de meilleurs résultats. Nous n’avons rien contre l’homme, ses qualités humaines et ses compétences ne sont pas remises en question mais il fallait créer un électrochoc pour casser la spirale négative."

Les clés de l’équipe ont donc été confiées en interne à Quentin Van Den Broeck, coach des U15 mais également joueur de l’équipe A. "Quentin a été choisi pour amorcer un nouvel élan, une nouvelle approche. Son team spirit est très apprécié et nous sommes convaincus que ses méthodes vont faire du bien aux joueurs. L’objectif est d’insuffler une autre dynamique afin d’obtenir de meilleurs résultats tout en préparant déjà la saison prochaine." À noter que Quentin Van Den Broeck deviendra joueur-coach de l’équipe B à part entière. Il ne portera plus la vareuse de l’équipe A.