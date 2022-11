Pascal Pilotte nommé T1 ad interim de Rupel Boom: « Transposer mes méthodes de D3 en N1 »

En ce début de semaine, Rupel Boom a décidé de se séparer de son entraîneur, Stéphane Demets, et de confier la direction de l’équipe à son T2, Pascal Pilotte, dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur. "Cela fait plusieurs semaines que l’on sentait qu’il y avait du changement dans l’air suite à nos mauvais résultats, et ça s’est confirmé cette semaine. La volonté du club, de sa direction sportive et de son CEO était toutefois de conserver le staff en place et de me proposer de reprendre l’équipe ad interim avec Kevin Nicaise", explique Pascal Pilotte.