Quelques mois plus tard et au vu d’un bilan catastrophique (une seule victoire et un match nul en douze matchs), mais surtout une série de sept défaites de rang, Cédric Vanton doit céder son poste de T1 à… Ronald Michiels qui reprend donc du service avec Mohamed Riani, le coach de la P3, pour l’aider. "Il fallait faire quelque chose, provoquer un électrochoc, car Wavre-Limal doit rester en P2 la saison prochaine, commente Thierry Wilmes, le correspondant qualifié du club. Avec son expérience, Ronny va relancer la mécanique. Maintenant, à la décharge de Cédric, il n’avait plus à sa disposition les cadres qui faisaient la force de Limal par le passé. Mais c’était devenu le camping Paradis ces dernières semaines. Déjà que l’on campe au niveau de nos installations, la situation de l’équipe première n’a pas arrangé les choses."

Effectivement. La dernière – et seule – victoire de Wavre-Limal dans ce championnat remonte au 17 septembre, avec une victoire 5-0 devant Nivelles. Il y a aussi eu un match nul au SC Jodoigne lors de la première journée de championnat mais pour le reste, ce ne sont que des défaites, dont une dernière à Auderghem qui fut fatale à Cédric Vanton. "Les résultats expliquent mon éviction, raconte le désormais ex-coach limalois. Si j’avais été président du club, je me serais viré depuis longtemps… La situation est comme elle est, je n’ai sans doute pas été soutenu comme il l’aurait fallu, le groupe non plus, mais je peux comprendre la décision du comité car même en jouant bien, les résultats ne sont pas là et il fallait faire quelque chose en espérant ce fameux déclic."

Cédric Vanton était arrivé à Limal la saison dernière comme T2 de Ronny Michiels. Il lui refile à nouveau la patate chaude. "Je ne souhaite que du bien à l’équipe qui doit se sauver. Quant à moi, j’accepterais volontiers un nouveau projet qui viendrait à se présenter."