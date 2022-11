Battus le week-end dernier à Rixensart B, les La Hulpois ont une revanche à prendre face à Auderghem B. "De nouveau un gros morceau et un fameux test, note Arnaud Lambert (T1). Les gars doivent se reprendre après la mauvaise prestation de la semaine dernière et il faudra retrouver les valeurs qui font notre force."

Bierges –Polonia Limelette

Les Bleu et Blanc n’ont plus gagné depuis le 24 septembre et doivent se reprendre. "Une réunion est d’ailleurs prévue ce jeudi soir avec les joueurs afin d’amorcer une nouvelle dynamique et retaper sur le clou des présences aux entraînements et aux matchs. J’espère que cette mise au point portera ses fruits", raconte le T1 Sébastien Goossens.

Huppaye B –Boitsfort B

Les hommes de Benoît Plomteux restent sur un joli 6/6 au moment de recevoir Boitsfort B. "On va tenter de réaliser la passe de trois mais de nouveau, il va falloir composer avec les absences et les suspensions. Ces six points nous ont fait un bien fou et le groupe est totalement reboosté. Le travail a enfin fini par payer et l’objectif est maintenant de recoller aux équipes situées juste au-dessus de nous", positive le coach.

Incourt B – Ottignies

Les Incourtois n’ont toujours pas décollé dans ce championnat alors qu’Ottignies, malgré sa défaite du week-end dernier, est plutôt en forme depuis quelques semaines. "Nous ne sommes pas passés loin face à Huppaye B et on va essayer de prendre nos premiers points face à Ottignies. On doit continuer à travailler la condition physique et surtout la confiance", raconte Olivier Halim.

À Ottignies, c’est la victoire sinon rien ! "J’aimerais un 6/6 contre Incourt B puis contre Huppaye B la semaine prochaine. Les gars ne semblent pas touchés par la dernière défaite et je sais qu’ils ne prendront pas de haut cette formation incourtoise", lance le mentor Stéphane Wille.

Stéphanois B – Rixensart B

Derby sous haute intensité entre deux formations qui ont réussi leur début de saison et qui ne sont séparées que par un seul petit point au classement. "Un match à prendre très au sérieux face à une formation qui tourne vraiment pas mal. Je dois malheureusement composer sans Sautereau, Fontaine, Lunardi et Guilmot mais le noyau est assez large pour jouer crânement notre chance", explique Christophe Dubois, le T1 stéphanois.

Lorenzo Richiusa connaît bien cette équipe du Stéphanois. "Je suis content de retrouver des têtes connues comme Koloni ou Alves Ribeiro ainsi que le coach Christophe Dubois que j’ai croisé quelques fois en U19. Les duels sont toujours intenses et tendus face aux Vert et Blanc car ils sont toujours très motivés contre Rixensart. Il faudra mettre autant d’engagement et d’intensité que la semaine dernière."