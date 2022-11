Le tour des clubs du BW de P3B

Nivelles B

6/9 pour les Nivellois. "Dommage d’avoir perdu à Clabecq, sinon on est dans une bonne spirale, remarque Cédric Musette (T1). Un samedi soir sur herbe à Ophain il faudra être sérieux mais c’est une opportunité de remonter au classement."

Waterloo Lion’s

L’équipe est dans le creux (1/9). "On ne concrétise pas nos actions et on paye nos erreurs cash derrière, analyse Alain Nzanza (T1). Vu les absents (Ohindo, Ellatifi et Booka), ce sera encore difficile devant à Olympic Anderlecht."

Braine-Waterloo

Thienpont, Van Bever et Senden manqueront Villers. "On va rencontrer une belle équipe qui accroche celles du haut et il faudra être plus régulier pour ne plus commettre ces erreurs qui nous mettent dedans", indique Fabrice Deman (T1).

Villers B

Après la courte défaite face au leader, "il faut continuer avec la même mentalité, lance Frédéric Vandekerkhoven (T1). Je ne connais pas l’AFC Braine mais il est temps de transformer un peu notre foot en points." Piessens et Anderson rentrent.

Clabecq

Après la belle opération du week-end, "il ne faudra pas relâcher la pression au Léo, une équipe un peu instable qui marque quatre fois puis qui perd, d’autant qu’il y a un intéressant Genappe-Waterloo B au menu", note Luigi Bruno (T1).

Genappe B

L’équipe a intégré le Top 5. "On a pris un chemin qui va vers l’avant mais il faut continuer car on attaque un autre gros morceau avec Waterloo qui aura à cœur de se rattraper après sa défaite", prévient Gary Illegems (T1). Baligant est suspendu.

Waterloo B

Le groupe reste décimé. "On ne sait pas si on aura un gardien et ça reste compliqué en défense, précise Olivier Houben (Team Manager). D’autant qu’après un départ cataclysmique, Genappe est en pleine bourre depuis sa victoire à l’AFC."