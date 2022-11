Le tour des clubs de P3D

À Perwez, "la pause a fait du bien car c’était dur pour les jeunes de joueur le dimanche puis le mardi, note Hicham Zougagh (T1). Huppaye sort d’une bonne victoire contre Chastre mais on est obligé de gagner car on n’a plus droit à l’erreur."

Ronvau

Chaumont est dans une bonne dynamique. "Wavre-Limal sort de deux défaites et nous d’un bon nul contre Huppaye puis d’une victoire à Jodoigne, résume Laurent Godelet (T1). C’est du 50-50 mais si on affiche la même mentalité, je suis confiant."

Wavre-Limal B

Malgré le 3/12, "le plaisir est toujours là, donc la qualité de jeu reviendra, rassure Mohamed Riani (T1). Ronvau a l’air de bien tourner tandis que nous venons de prendre 13 buts en deux matches. On devra essayer de ne pas faire trop d’erreurs."

Mélin

Malgré le revers à Walhain, "on reste dans une spirale positive car je n’avais rien à reprocher à mes joueurs, insiste Benoit Lamine (T1). Le but est de finir ce premier tour par un 6/6 même si je me méfie toujours d’une équipe jeune comme Grez."

Grez B

L’équipe sort d’un bon 6/9. "On n’a pas mal de bobos et sans savoir dans quel état sera le terrain, c’est toujours difficile de jouer là-bas car mes joueurs préfèrent le synthétique, et Mélin aura donc l’avantage", préface Nicolas Gilles (T1).

Mont-Saint-Guibert

Le groupe a dix jours pour préparer Walhain. "Prendre un peu de repos va faire du bien car on a deux ou trois joueurs incertains et on aura un match amical pour être au mieux et essayer de rivaliser avec le leader", note Gaël Vanderbrugge (T1).

Orp-Noduwez

Sasha Hagnoul et un autre joueur de Mont-Saint-André vont renforcer le noyau. "On est au repos ce week-end pour recharger les batteries car le physique n’est pas au mieux et ce n’est pas le moment de travailler ça", indique Gaëtan Gramme (T1).

Incourt

Deuxième week-end bye de suite pour les Incourtois. "On ne fait que s’entraîner pour l’instant et on remet de l’ambiance pour attaquer fort la suite", explique Vincent Charlet (T1) dont la formation rejouera dans dix jours face à Orp.