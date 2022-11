L’affiche de la P3D: Deux semaines importantes à Walhain

La confiance est d’autant plus de mise chez le leader que l’effectif sera quasi au grand complet ce samedi soir avec les retours de suspension de Joiret et Demey. Seul Veronnez reste indisponible.

Dans l’autre camp, Jabran Albahtouri devra composer sans A. Gossia et Quinet, suspendus. "C’est un match important car si on perd, je ne vois pas comment on pourra aller les rechercher, remarque le T1 de Beauvechain. Si on veut croire au titre, qui serait la cerise sur le gâteau, on devra être en mesure de faire jeu égal. On sait qu’ils sont invaincus et en pleine confiance mais on va tout faire pour qu’ils connaissent leur première défaite chez nous. Après notre dernier match de championnat, on a directement eu un amical le mardi (1-4 face à Sterrebeek) avant de bénéficier de quelques jours de repos pour récupérer, et on a repris cette semaine pour préparer ce gros match. Quoi qu’il arrive, j’ai confiance en mon équipe."