Adrien Somme évoque un départ décevant mais logique d’Huppaye

10 nouveaux joueurs

Le club a pourtant mené une campagne de transferts intéressante "mais il faut le temps que la sauce prenne avec dix nouveaux joueurs. De plus, on n’a pas mal de joueurs blessés qui doivent nous donner un coup de main devant. Sans compter que le niveau de la série me semble plus élevé avec Orp dont ce n’est plus l’équipe B, Mont-Saint-Guibert qui est resté très fort en descendant, et Walhain qui se donne les moyens de ses ambitions."

L’objectif

Et Huppaye dans tout ça ?

"Là, on est sixième et je nous mettrais dans les cinq premiers voire le Top 3 au maximum. On sort d’un match où l’on n’a pas été inquiétés contre Chastre, mais en ayant beaucoup raté. C’était m oins bon que contre Ronvau et on aurait pu être plus dominateur, mais l’essentiel a été fait."

« Le bilan reste correct »

Ce résidant de Folx-les-Caves, actif en relations publiques et qui espère lancer sa boîte de communication, se sent bien au club. "J’ai fait les jeunes à Huppaye et Jodoigne avant de débuter en équipe première à Aische. L’ancien président, Marcel Toegers, m’a fait revenir avec Heye et Noël en 2015-2016. Nous avons été champions en quatrième provinciale et on est même monté en deuxième provinciale. C’est un peu un pas en arrière sur le plan sportif cette année quand on sort d’un tour final après avoir pris 75 points en championnat, mais le bilan reste correct pour une équipe en reconstruction."

Il joue avec un pacemaker

Le médian de 27 ans a aussi la particularité de jouer avec un pacemaker. "J’avais dix-neuf ans quand on me l’a posé et j’ai dû arrêter le foot pendant un an et demi. Mais en tant que cardiaque, il est bon de faire du sport. C’est le cas de beaucoup de joueurs de haut niveau, on l’a vu récemment avec Christian Eriksen. Il faut seulement faire attention quand on prend un coup mais c’est le cas pour tout le monde. Mon idée est de profiter plutôt que rester chez moi et avoir des regrets."

L’adversaire de ce week-end sera déforcé

Les Huppaytois se présenteront fort déforcés, ce dimanche, à Perwez puisque Somme, Dethinne (suspendus), Heye (absents) ne seront pas là tandis que Mouteau, Flahaut, Goossens, Roland, Noël, Legrand et Glineur se soignent.

"C’est un match à six points car on peut se replacer si on gagne. Mais Perwez est dans le Top 3 depuis le début et reste favori sur son synthétique avec la possibilité de faire des changements dans son effectif en tant qu’équipe B."