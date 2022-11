Ramette de retour à Braine n’a rien perdu de ses qualités et s’épanouit en Espagne

La Flandrienne n’a laissé que des bons souvenirs à Braine. "C’est une belle personne et en outre, elle a produit son meilleur match face aux Castors" confiait un membre du staff espagnol. Devant sa famille et des proches venus la saluer, elle n’a marqué que 4 points et délivré 3 assists mais a eu un gros rôle au sein du dispositif défensif catalan. Chaque intervention a été décisive car elle s’est déroulée à des moments clés de la rencontre. À 36-39 (24e), elle chipe une balle à Tadic. À 37-43 (26e), sa pression amène Tadic à dribbler sur son pied. Cinq minutes après, au prix d’un sprint dont elle a le secret, elle parvient à chasser la balle derrière Kroselj qui va à l’anneau. Pas encore rassasiée, la toujours intrépide Ramette contrera même sous l’anneau l’intérieure brainoise Sarr (44-50 ; 32e).