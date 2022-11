P2B: Stéphanois dans une zone orange

Stéphanois reste sur quatre défaites de rang et ne parvient pas à se défaire de la zone dangereuse. « On est dans la zone orange, on s’inquiète un peu mais nous arrivons dans une période ou il faut prendre des points, à commencer par Rixensart ce week-end, prévient Saïd Albahtouri, le directeur sportif. Il nous manque ce brin de réussite et d’expérience car on fait jeu égal avec nos adversaires mais il nous manque quelque chose dans les moments importants. » Mais Stéphanois a sa place en P2. « J’en suis convaincu. On l’a prouvé en allant gagner à Chastre ou en disputant un excellent match contre Waterloo. Il faudrait se rassurer et prendre au moins six points avant la trêve. cela commence par Rixensart, un adversaire que j’ai vu à deux reprises. C’est costaud mais imprévisible. » Blavier est incertain. S.B.