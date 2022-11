P2B: Le tour des équipes en P2B, La Hulpe reçoit Auderghem

Lasne-Ohain B

Pour le déplacement à l’ES Braine, "il y aura pas mal de retours, annonce Gilles Stephany. Les trois points que l’on vient de prendre à Villers ont fait du bien, en attendant maintenant confirmation chez le même genre d’équipe."

Wavre-Limal

Limal reçoit Braine B. "Difficile de se prononcer car même quand on joue bien, on ne gagne pas. Tout le monde dit que Limal propose du bon football mais cela ne nous rapporte rien. Il est temps de prendre des points, même en jouant mal", prévient Cédric Vanton. Ballieux, Moermans, Duran et Schildermans ne joueront pas.

Saintes

Huit victoires consécutives pour Saintes qui a fait le plein de confiance avant deux derbys difficiles à Rebecq B et l’ES Braine. "On est dans une bonne spirale que l’on doit prolonger. On ne sait pas à quoi s’attendre avec Rebecq et il faudra faire preuve de sérieux et d’application", insiste Dorian Nizot.

Nivelles

C’est le derby contre Ophain, "encore un gros client, annonce Patrick Longfils. J’ai en plus de nombreux absents et c’est délicat pour le moment. Après les neuf buts concédés à Waterloo, j’attends une réaction de mes joueurs mais on doit faire preuve de patience avec nos jeunes."

Braine B

Axel Smeets: "On se déplace à Wavre-Limal que je ne connais pas trop. On est bien pour le moment et on doit continuer sur notre lancée mais on perd trop des points contre des équipes logiquement à notre portée et je me méfie de ce déplacement." Leyseele est suspendu.

SC Jodoigne

"On reçoit Villers et deux bêtes blessées vont se rencontrer samedi, annonce Matin Dehut. On reste sur sept matches sans victoire et on doit sortir de cette mauvaise passe qui commence à peser. Chez nous, on doit tout faire pour renouer avec la victoire et sortir la tête de l’eau." Amrani est de retour de suspension. Ginion, Marchal et Marko restent sur la touche.

Ophain

C’est le derby à Nivelles, "un match où nous aurons tout à perdre, prévient Romuald Lecocq. Il faudra faire preuve de concentration et prendre ce match très au sérieux."

Matondo et Bonano sont suspendus

La Hulpe

La réception d’Auderghem est "un gros match, prévient Stéphane Vandorpe. Après notre dernière défaite, on doit renouer avec la victoire chez nous." Salawa est suspendu. Latorre et Saaidi sont de retour.

Auderghem

Un déplacement compliqué est prévu à La Hulpe "qui réalise un très bon parcours dans ce championnat, remarque Jean-Claude Delmoitié. Sur un petit terrain, ce ne sera pas facile mais on doit faire le nécessaire pour ramener quelque chose."

Hasevoet est suspendu, Agorakis et Termini blessés.

ES Braine

Pour la réception de Lasne-Ohain B, "une équipe en pleine confiance après sa dernière victoire", Michaël Ghion se montre très méfiant. "De notre côté, on doit absolument faire preuve de plus de régularité." Broos est suspendu.

Rebecq B

C’est le derby contre Saintes. "Un gros test face au leader. À nous d’être à la hauteur et de leur offrir une bonne réplique. Mais ce ne sera pas facile car c’est du costaud et j’entends beaucoup de bien de cette équipe." Ferrera est blessé.