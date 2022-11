P2B: Le Chastrois Bryan Willaert de retour dans le club de son coeur

Chastre ayant participé au tour final la saison dernière, on attendait l’équipe à un meilleur classement cette saison. "J’ai même entendu dire que Chastre ferait partie des leaders de la série mais l’objectif de la saison était de viser le Top 5 tout en introduisant un maximum de jeunes. Par rapport à ce deuxième point, on est dans le bon. Maintenant, c’est la première fois que je dispute un championnat aussi serré. On est vite en haut comme en bas du classement et je pense qu’on doit avoir comme prochain objectif de recoller au Top 5, tout simplement. Et c’est jouable car on aura pas mal de revanches à prendre sur certains matches perdus par manque de jeu ou d’envie, des matches où nous n’avons pas donné ce qu’on aurait dû donner."

À 26 ans, Bryan Willaert ne regrette en tout cas pas son retour à Chastre, lui qui a mis le foot entre parenthèses ces trois dernières années. "J’ai commencé à jouer au foot à Limelette mais j’ai vite rejoint Chastre. Je devais avoir 17 ou 18 ans quand j’ai fait mes débuts en équipe première, j’ai connu la montée de P3 en P2 puis de P2 en P1 où ce fut assez bref. J’ai arrêté la saison ou Jean-Claude Delmoitié est arrivé car j’entamais des cours du soir et combiner les deux était impossible. Je suis maintenant de retour dans mon club de cœur. Je suis revenu dans le but de m’entraîner et je ne pensais pas intégrer si rapidement le groupe mais j’ai vite retrouvé mon football et comme Hassan (Riani) et Nicolas (Bontemps) étaient contents de moi, le reste a suivi."